最後身影曝！北市姊弟戀命案...死者兒循血跡開門　他喊：別報警

記者邱中岳／台北報導

北市中山區發生一對情侶倒臥床上，女子明顯身亡，男子則割腕昏迷，據悉，26日晚上9時許，死者的兒子返家後，發現客廳有些許血跡，循血跡到母親房間查看，發現母親倒臥床上，母親男友則不斷大喊「不要報警」，兒子隨即奪門報警。

警方調查，26日晚上9時許，19歲王姓男子返家後發現地上有血跡，到母親房門口，推開門發現58歲的許姓母親與許母的51歲林姓男友在房內，母親倒臥在床上，林姓男友見到許女兒子返家，顯得相當驚慌並上前阻止。

▲許女在25日晚上9時許就返家，直到案發前都沒有離開現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男不斷向許女的兒子喊叫「不要報警」、「不要送醫」，嚇得許女兒子奪門而出，跑到客廳打電話通知警方，林姓男友見狀隨即將房門關上並且反鎖，中山分局警員獲悉後趕往現場。

警方到場後發現房門反鎖，立刻破門進入，發現許女已經倒臥床上氣絕多時，林男躺在床上，左手腕有多道很深的刀傷，警方發現林男仍有呼吸心跳，緊急戒護送往醫院救治。

▲死者兒子返家發現血跡，打開房門赫見母親男友狂喊「不要報警」，最後兒子帶著警方前往現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後通知許女的大兒子到場，大兒子平時沒有與母親同住，對於母親的狀況並不了解，同住的小兒子則表示，母親與男友平時會因為工作、金錢發生小爭執，但這段時間都沒有異狀，不明白為何會發生這種事。

據悉，許姓死者在25日晚上9時許返家後就沒有再出門，到26日上午兒子出門上課後也沒有人員進出，不排除目前仍昏迷的林男涉案程度最大，現場也查扣尖刀、皮帶等證物。

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