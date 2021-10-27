暴打超商店員惡男上銬影曝　提醒戴口罩遭狂踹「血胸+眼碎骨」

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名42歲陳姓男子23日凌晨2點多在超商值大夜班，遇上22歲酒醉的周姓男子進門，陳男好意提醒要戴口罩，竟被周姓持玻璃瓶打到昏迷，送醫後頭部有2處撕裂傷，而且眼眶碎裂、肋骨骨折，轄區警一分局獲報立即趕往，當場逮捕現行犯，並依傷害罪嫌送辦。

▲▼一名大夜班店員提醒醉男戴口罩竟遭毆打，警方當場逮捕。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方23日2時27分許接獲中區自由路二段有客人酒醉鬧事，立即派遣員警到場，經查周男酒醉不戴口罩，經陳姓店員勸阻不聽，進而隨手拿店內物品丟擲，造成陳男頭部及身體多處受傷，店內陳設物品毀損。

▲▼一名大夜班店員提醒醉男戴口罩竟遭毆打，頭部重創。（圖／翻攝爆料公社）

由於周男因酒醉非管束不能救護其本人或預防他人生命、身體之安全，警方立即逮捕帶返所，並至醫院製作筆錄及在場人筆錄，全案已依現行犯移請台中地檢署偵辦，另周男未配戴口罩部分，將依違反防疫規定函報主管機關裁罰。

店員的姊姊在臉書爆料，稱弟弟昏迷倒地後，顧客仍不斷猛踹弟弟的頭部及胸部，最終醫師診斷弟弟頭部有5公分及8公分的撕裂傷、眼窩邊破碎與左側肋骨骨折6根，並合併血胸與腦震盪現象，目前已轉院治療中。