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社會 社會焦點 保障人權

兒子放學回家驚見媽媽身亡　男友倒一旁昏迷「遺留皮帶、美工刀」

▲▼快訊／台北女陳屍住家疑遭勒斃　男友倒一旁「手腕有刀傷」搶救中。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市中山分局獲報1對情侶倒臥床上，女子明顯死亡，男子則是手腕刀傷昏迷送醫。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲報案，有民眾發現母親倒臥住家房間地板，母親男友則倒臥一旁，警方到場發現女子明顯死亡「脖子上有勒痕」，男友手腕有刀傷，意識昏迷送往醫院搶救，目前警方正釐清事發原因，現場則發現疑為行兇工具的皮帶、美工刀等證物。

警方調查，58歲的許姓女子，在離婚後與51歲的林姓男友交往，2人住在北市中山區新生北路2段28巷的租屋處，租屋處內除了許姓情侶之外，另外還有許女的小兒子一起同居。

警方指出，當時許女19歲的小兒子下課返家，發現母親與林姓男友倒臥房間內的床上，小兒子隨即報案，警消到場後發現許女已經明顯死亡，左手腕用塑膠袋包起來。

▲▼快訊／台北女陳屍住家疑遭勒斃　男友倒一旁「手腕有刀傷」搶救中。（圖／記者邱中岳攝）

▲兒子返家驚見母親倒臥床上亡，母親男友躺一旁手腕有刀傷，警方發現皮帶、美工刀等證物。（圖／記者邱中岳攝）

林姓男友左手腕上也有切割刀傷，警消緊急將意識不清的林姓男友送往馬偕醫院救治，初步了解，許姓女子脖子上有勒痕，床上留有大片血跡，現場並沒有打鬥痕跡，現場則發現皮帶以及美工刀，不排除為行兇工具。

據悉，許姓情侶檔承租該處，並與許女的小兒子同住，許女的大兒子獲報後趕赴現場，表示平時與母親不常聯繫，目前警方也正朝殺人案偵辦，將釐清女子遭殺害的原因。

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