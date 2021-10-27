高雄銀樓搶案！16萬金項鍊拿了就跑　熱血騎士讓劫匪跑200尺就栽了

▲高雄爆銀樓搶案，嫌犯拿走16萬黃金項鍊後衝出門口拔腿狂奔。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市區爆銀樓搶案，40歲嫌犯黃男昨（26)）日晚間6點多，假藉要買金飾給小孩，等店家將黃金項鍊拿給他查看時，隨即衝出門口拔腿狂奔，搶走2條1兩重的黃金項鍊，市價約新台幣16萬元。幸好一名熱心的趙姓男騎士經過聽見有人喊搶劫，隨即迴轉跟上，在警民合作之下，3分鐘內就將嫌犯壓制。

據了解，40歲的黃姓男子因積欠債務無力償還，26日晚間到苓雅區廣州二街的某銀樓飾品店內，佯裝要購買金飾給小孩，要求店家拿櫥窗內的黃金項鍊給他看，等到金飾得手後，隨即衝出門口拔腿狂奔。

▲▼高雄爆銀樓搶案，嫌犯3分鐘內就被壓制逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中一名店員見狀立即撥打110報警，而另一名員工則立即衝出門口攔阻大喊「有人搶劫！」恰巧一名熱心的趙姓男騎士聽見有人大喊搶劫後，立即迴轉跟上嫌犯，而線上攔截圍捕警力也火速趕抵現場，兵分兩路至巷口處攔阻，在案發短短3分鐘內就在距離案發銀樓現場200公尺外，將黃姓男子壓制逮捕上銬。

警方於黃嫌身上起獲兩條1兩重的黃金項鍊，市價約新台幣16萬元。黃嫌聲稱，因積欠債務，被生活困境所逼，走投無路之下，才會出此下策，現場也不斷向警方求情。全案詢後依刑法搶奪罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲警方於黃嫌身上起獲兩條1兩重的黃金項鍊，市價約新台幣16萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）