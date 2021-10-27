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美國務卿籲挺台「參與聯合國」　蔡英文推特回應：一起努力

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

聯大2758號決議通過滿50年，美國國務卿布林肯今天透過聲明支持台灣參與聯合國。布林肯表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。對此台灣總統蔡英文在推特回應道謝。

布林肯指出，美國是眾多視台灣為價值夥伴、可信賴友人的聯合國會員國之一。在國際社會面對前所未有數量的複雜全球議題之際，所有利益相關者都能協助解決問題十分關鍵，「這包含2400萬名住在台灣的人們」。

布林肯強調：「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」。

布林肯說，過去50年絕大部分時間，台灣強健參與特定聯合國專門機構，證明國際社會認為台灣貢獻有其價值，但台灣近來卻不被允許對聯合國工作做出貢獻。

布林肯舉例，每年有數千萬名乘客行經台灣機場，台灣在國際民航組織（ICAO）大會卻沒有代表；外界雖有許多能向台灣「世界級」防疫學習之處，台灣卻未參與世界衛生大會（WHA）。

▲▼蔡英文回應布林肯。（圖／翻攝推特）

▲蔡英文回應布林肯。（圖／翻攝推特）

不只如此，布林肯指出，全球公民社會成員每天在聯合國活動互動交流，但台灣科學家、技術專家、商界人士、藝術家、教育家、學生、人權工作者等，卻僅因他們所持的護照，被禁止進入，不得參與這些活動。

布林肯說，排除台灣有損聯合國與其相關機構的重要工作，台灣貢獻能讓這些機構受惠良多。世界需要利用所有利益相關者的貢獻，解決彼此共同挑戰。

總統蔡英文在布林肯的推文之下回應說，謝謝布林肯支持台灣參與聯合國體系，並說「我們將繼續與美國和其他志同道合的夥伴一起努力，克服國際社會面對的挑戰。」

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