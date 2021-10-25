2758號決議50週年　習近平：愛好和平主持正義國家共同努力結果

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（25）日出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年紀念會議。習近平在會上表示，50年前的今天，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表，「這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利！」

▲習近平出席辛亥革命110周年紀念大會。（圖／記者任以芳攝）

習近平指出，新中國恢復在聯合國合法席位，是世界上的一個大事件，也是聯合國的一個大事件，「這是世界上一切愛好和平和主持正義的國家共同努力的結果，這標誌著佔世界人口四分之一的中國人民從此重新走上聯合國舞台，對中國、世界都具有重大而深遠的意義。」

習近平提到，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展作出了重大貢獻；中國人民熱愛和平，深知和平安寧的珍貴，始終奉行獨立自主的和平外交政策，主持公道，伸張正義，堅決反對霸權主義和強權政治；中國人民堅定支持廣大發展中國家維護自身主權、安全、發展利益的正義鬥爭。

在人權議題上，習近平認為，中國始終遵循聯合國憲章和《世界人權宣言》精神，堅持把人權普遍性同中國實際結合起來，走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，為中國人權進步和國際人權事業作出了重大貢獻。

習近平強調，新中國恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年，「這50年，中國人民始終發揚自強不息精神，在風雲變幻中把握中國前進方向，書寫了中國以及人類發展的壯闊史詩；這50年，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展作出了重大貢獻；這50年，中國人民始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國同聯合國合作日益深化。」

據了解，聯合國大會2758號決議文為關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議，大會最終以76票贊成、35票反對、17票棄權的結果通過表決。決議案通過後，中華人民共和國取代中華民國在聯合國擁有的中國代表權及安全理事會常任理事國的席位。