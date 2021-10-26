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聯合國報告：2020年是亞洲有紀錄以來最熱一年

▲▼ 日本街景,熱浪,夏天。（圖／達志影像／美聯社）

▲報告指出，2020是亞洲有紀錄以來最熱的一年，比1981年至2010年的平均氣溫高出攝氏1.39度。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

依據聯合國世界氣象組織（WMO）最新發布的「亞洲氣候狀況」報告，亞洲地區2020年是有紀錄以來最熱的一年，各地均受極端天氣影響，且與氣候相關的無家可歸現象是長期的，無法返家、無法融入當地社會，光是亞洲全年就有5000多萬人受到洪水、風暴影響，其中5000多人死亡。

世界氣象組織表示，亞洲各地2020年極端氣候及氣候變遷所造成的影響，導致成千上萬人喪命、數百萬人無家可歸，損失上看數千億美元，嚴重打擊基礎設施和生態系統，「可持續性發展受到威脅，糧食、水不安全，健康風險及環境退化的狀況如今正在增加中。」

除此之外，熱度、濕度攀升將讓整個亞洲大陸戶外工時大幅縮減，潛在損失成本高達數十億美元。世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）坦言，「天氣與氣候災害，特別是洪水、風暴及乾旱，對亞洲地區許多國家造成重大影響，對長期永續發展造成重大損失。」

報告指，亞洲許多天氣、氣候相關的無家可歸現象均屬長期，人們無法返回家園，也無法融入當地社會，光是2020年的洪水及風暴事件就衝擊約5000多萬人，同時奪走5000多條人命。不過，這已經低於過去20年的年平均水準，也就是1.58億人受影響、約1萬5500人死亡，證明許多亞洲國家的預警系統成功運作。

報告也提到，2020是亞洲有紀錄以來最熱的一年，比1981年至2010年的平均氣溫高出攝氏1.39度。

另一方面，印度洋、太平洋、北冰洋的平均海面溫度也在2020年刷新歷史紀錄，亞洲及周邊地區的海洋表面溫度及海洋暖化增幅均高於全球平均，而阿拉伯海及北冰洋部分地區暖化速度更是平均值的3倍。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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