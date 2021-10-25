美副助卿稱挺台參與聯合國　陸外交部：停止發表不負責任的言論

▲大陸外交部新聞發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國第2758號決議於25日滿50年。美國國務院亞太副助卿華自強近日稱，支持台灣有意義參與聯合國活動。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌回應，敦促美方停止發表不負責任的言論，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間。

汪文斌表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，1971年通過的聯大第2758號決議，已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。

他進一步表示，聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議，包括美國在內的聯合國廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。

汪文斌強調，台灣當局企圖攜洋自重，拓展所謂國際空間，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間，不要做損害中美關係，破壞台海和平穩定的事。