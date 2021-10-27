三中案纏訟3年今將宣判　馬英九堅稱：盡忠職守沒有犯罪

▲前總統馬英九被控賤賣三中，造成國民黨72億元損失案即將宣判。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

前總統馬英九因涉嫌在國民黨主席任內，指揮賤賣黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證交法》特別背信等罪，台北地院歷經3年多審理，馬英九最後辯論時反指檢方羅織罪名，堅稱自己「盡忠職守維護黨的利益，我沒有犯罪」，檢方指責馬犯後態度不佳，建請法院重判並沒收犯罪所得，全案將於27日上午11點宣判。

同案被告除馬英九外，還有前國民黨中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前副秘書長蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡岳父洪信行共6人。

三中案最早在2006年底，因前行政院長游錫堃等人告發，由高檢署查緝黑金行動中心分案偵辦，案件後來移由新成立的最高檢察署特偵組接手，調查範圍除了中視、中廣、中影(三中)交易案外，還有國發院土地變更等相關黨產處分案件，2014年7月31日，特偵組以未發現涉嫌犯罪的具體事證為由，他字案簽結。

▲蔡正元也因中影交易案和妻子、岳父一起遭起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

後來特偵組熄燈，台北地檢署再依律師王可富、媒體人胡忠信以及黨產會等多組人馬告發，重啟偵辦三中案，2017年11月29日，2018年4月25日、27日分3次傳喚馬英九出庭，但馬後2次均保持緘默，並在偵查庭外受訪批當時北檢洩漏不實的偵查秘密，聲請移轉案件管轄遭駁回。

2018年7月10日，北檢根據同案被告汪海清的錄音光碟等事證，以賤賣黨產造成國民黨72億餘元損失，涉嫌《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪，起訴馬英九、張哲琛、汪海清，蔡正元和妻子岳父3人則因在中影案中，侵占阿波羅公司款項等罪嫌遭起訴。

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