雲嘉唯一！博愛國小幼兒園　入圍教育部教學卓越獎

▲嘉義市博愛國小幼兒園幼生主持愛木種籽村活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

博愛國小附設幼兒園的教學團隊，從105學年度就進行創意課程的發想及實踐，經過五年的淬鍊，優質的課程榮獲肯定，經過各縣市優質教學團隊的激烈競爭下，在今年教育部110年度教學卓越獎幼兒園組的競賽中入圍，全國僅9所也是雲嘉嘉地區唯一入圍的學校。



市長黃敏惠表示，博愛附幼的教學團隊氛圍好、默契佳，對於教學有著團隊的堅持與執著，團隊以孩子最親近的自然環境與人文鄉土，規劃出此套創意課程。「博愛鳥樂樟」，即指「在博愛的快樂鳥兒生態」，亦指「孩子探究校園鳥兒生態的快樂與趣事」。團隊以創新的3C-DFC為教學模組，期盼以「自主探究」、「家園共學」及「關懷認同」為課程核心理念，能帶動大家一起響應愛「鳥」、愛「樹」、愛「社區」，這次的入圍實在是實至名歸，非常恭喜博愛團隊用心及努力。

▲嘉義市博愛國小幼兒園幼生動手做模型鳥。（圖／嘉義市政府提供）



校長張英裕指出，嘉義在日治時期素有「木都」封號的美譽，「博愛國小」更因有木材大亨林歡邦、陳梅官及孫海等人贈地捐資興學才得以誕生，建校時還特地將許多樹木保留下來，而造就壯觀的「樹海」，及孕育出豐富的「鳥類生態」。教學團隊為了解決學生對學習感到無聊無趣、教師覺得灰心無力以及家長對學校教育極低參與之「三無一低」的困境，秉持永不放棄的教育熱忱，持續發展並創新課程，改變學生學習的動機與興趣。

▲嘉義市博愛國小幼兒園幼生發起「種樹，讓小鳥回家」簽名活動。（圖／嘉義市政府提供）



張英裕說，我們稱自己為「博愛自然呆」，因為呆代表熱忱、呆代表專業、呆代表永不放棄。五年以來，我們為了共同的目標，一起迎接各項挑戰；沒有共同的空堂，我們利用午休時間一面照顧幼兒一面共同備課、下班後總是留下來工作，直到保全人員催促才離開、經常犧牲假日時間進行各項專業成長與教學準備，大家從不喊苦也沒說累，因為我們是能互相關懷彼此鼓勵的團隊，因此現在的我們開始享受到努力後的甜蜜果實。



團隊將於11月19日前往國立中正大學進行金、銀質獎獲獎團隊的頒獎典禮，全體「博愛自然呆」教學夥伴們欣喜若狂，也會以更佳的團隊默契與努力，為幼教教育繼續努力。