消費金紅包亮相　嘉義市搶攻五倍卷商機再加碼

▲▼ 嘉義市推出消費金紅包袋，更宣布加碼「好康大放送」，積極搶攻後疫情時代商機 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

搶攻五倍卷消費商機，嘉義市日前舉辦「嘉市好康大放送」記者會，搶先曝光「消費金2千元」紅包袋樣式，另有「滿千送百」、「嘉義市購物節」及外地民眾獨享的「嘉倍券」等活動。市長黃敏惠也宣布，即日起陸續發放消費金領取通知單，更呼籲市民要把2千元現金，「拿出來買、拿出來用」，帶動在地消費熱潮。

紅包袋由嘉義市長黃敏惠、市議會議長莊豐安共同具名，代表全民齊心拚經濟。黃敏惠回顧，自5月中旬爆發本土疫情後，嚴重衝擊許多內需產業與民生經濟，感謝市民朋這些日子以來，堅守崗位做好防疫工作，一起攜手度過疫情艱困時刻，守護全台人口密度第二高的嘉義市，這要歸功所有市民的共同配合。

黃敏惠提及，隨著國內疫情逐漸趨緩，市府得到市議會大力支持，成為全台唯一普發市民2千元現金的縣市，創造專屬於嘉義市民的「小確幸」，同時強調嘉義市不舉債、不排擠今年預算，且善用去年歲計賸餘，協助在地產業疫後振興及轉型。

市府團隊也帶頭全力「拚經濟、顧民生、搶商機」，推出多重好康優惠方案，除10月發放消費金2千元外，11月嘉義市還有購物節，12月光織影舞和台灣設計展等活動，屆時歡迎全國民眾共襄盛舉，來「嘉」感受嘉義市的熱情與滿滿能量。

黃敏惠提醒市民，依照通知單上的發放所地點，攜帶身分證、印章到指定地點領取，通知單同時也是委託書，若本人無法親自領取，可以填寫委託書，並交付身分證正本委託他人前往領取，10月30日、31日領取時間為上午8時30分至下午4時整，詳細辦法請參閱「嘉義市政府紓困振興專區」查詢。

第一重「消費金2000元」，市長黃敏惠8月24日宣布，為「拚經濟、顧民生、搶商機」，訂於10月30日及31日連續兩天，普發市民2千元振興消費金。

第二重是去年最讓市民津津樂道的「滿千送百」活動，市府將於11月15日起，在市府一樓大廳辦理兌換事宜。凡設籍嘉義市的市民憑110年11月1日起，嘉義市店家所開立的統一發票，累計滿1000元發票，可兌換100元現金，每位市民最多可累計滿5000元發票，兌換500元現金，總兌換金額1800萬元，兌完為止，預計至少有3萬6千位市民受惠。

第三重「2021嘉義市購物節」，於11月1日正式開跑。延續去年「嘉遊金」熱度，嘉義市旅宿業者今年再度齊心合力，推出「住宿送600嘉遊金」，嘉義市旅館公會理事長李素珍說明，嘉遊金600元由每家參與飯店自行吸收，沒有用政府預算，完全是旅宿業者自願相挺。感謝勇媽市長透過購物節活動，讓業者團結起來一起「搶商機」。

另「500抽汽車」活動，消費者只需憑110年11月1日起至111年2月6日間嘉義市店家所開立之發票或特約店家收據，加入「2021嘉義市購物節」LINE好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄資訊，就有機會把汽車大獎開回家。民眾消費時，如果使用LINE Pay、台灣Pay電子支付，還能在登錄消費紀錄時，重複選擇電子支付的選項，輸入交易明細序號，有機會再把iPhone13帶回家。獎品總價值超過200萬元，消費只要累計滿500元，就有1次抽獎機會，每人最多可以有20次抽獎機會，期待全國民眾一同來嘉輕鬆購。

為吸引外縣市民眾來嘉消費，嘉義市府推出第四重好康大方送，11月15日起，非嘉義市民憑身分證正本、印章，持紙本中央振興五倍券500元，可換1000元嘉倍券，每人限領1份，嘉倍券等同現金，可於本市特約旅館及店家消費使用，兌換總金額850萬元，兌完為止，預計至少嘉惠1萬7千名外地民眾。