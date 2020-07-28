嘉義市購物節消費登錄破3千萬　檜意森活村、林聰明沙鍋魚頭最熱門

▲嘉義市購物節抽汽機車及3C用品。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節活動開跑一個月，隨著中央推出各式旅遊振興方案，嘉義市觀光熱度更是持續上升，報復性消費持續湧入，可說是買氣燒滾滾，上週短短7天，嘉義市購物節發票登錄抽獎累計金額就突破3000萬大關。截至7月26日，累計消費金額已高達新臺幣3552萬餘元，累積登錄發票數達17,362筆，登錄發票中有大量來自檜意森活村、林聰明沙鍋魚頭等觀光客必遊景點，以及福義軒、新台灣餅舖等指標性伴手禮店家，更有許多發票出自嘉義市各大飯店旅館，顯見外地遊客在嘉義市帶動的消費熱潮。

▲外地遊客熱錢報復式湧入!嘉義市購物節登錄突破3千萬大關。（圖／嘉義市政府提供）

國內旅遊熱同時帶動旅宿業的住房成長，無論各大飯店或小型青旅，住房率居高不下。其中，嘉義觀止飯店、嘉楠風華酒店、耐斯王子大飯店、蘭桂坊花園酒店等購物節特約飯店，針對購物節推出「入住送嘉遊金」的住房專案，至今已發出超過100萬元，提供房客於嘉義市購物節特約店家消費抵用，相當於為在地店家創造百萬商機。

除了遊客帶來的消費狂潮，嘉義市在地人同樣買到手軟，許多民眾搶搭振興熱，購入百貨精品、汽車配件、3C等高單價商品。對此，嘉義市市長黃敏惠也貼心呼籲市民，只要是6/21到8/31購物節活動期間，在嘉義市店家消費，無論用餐、加油或其他消費支出，單筆滿600元取得發票者即可登錄購物節抽獎，購物節準備Toyota汽車、Gogoro電動機車與300項澎湃好禮，大家千萬不要錯過。

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