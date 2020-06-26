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嘉義市購物節消費滿600登錄可抽汽車　肉粽名店也在列

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▲嘉義市購物節買肉粽抽汽車。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市購物節買肉粽抽汽車。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來嘉義市不只可以吃到「嘉市好店」的美味南部粽，現在搭配「2020嘉義市購物節」，更有機會消費600抽汽車！ 「2020嘉義市購物節」特約商店，同時也是2019年「嘉市好店」入圍店家-福源肉粽(食堂)，告訴大家在嘉義市消費滿600元，如何憑發票登錄「2020嘉義市購物節」LINE＠官方帳號進行抽獎，而「購物嘉遊金」則可認明店家張貼的「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，就可折抵消費。

▲嘉義市購物節買肉粽抽汽車。（圖／嘉義市政府提供）

▲民眾買肉粽滿額六百元可憑發票登入抽獎。（圖／嘉義市政府提供）

福源肉粽老店二代林博閎說，「包粽大軍最近都加緊綁粽，趕訂單讓大家盡量都買得到。也加入市府購物節特約商店，提供消費者買超值組合套餐送私房菜活動。」只見現場排滿等著美味粽的顧客，一位買了600元粽子的阿姨拿到發票說，「回家要馬上加入活動專屬LINE官方帳號，填寫資料及上傳發票。」

▲嘉義市購物節買肉粽抽汽車。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市購物節「登錄抽獎懶人包」。（圖／嘉義市政府提供）

市府並貼心推出「登錄抽獎懶人包」，分為「紙本發票」與「電子發票」教學操作，其中「紙本發票」的操作方法是在LINE官方帳號聊天主選單點擊「我要抽獎」；在抽獎辦法及個資使用說明處點選「我同意」參加抽獎登錄；填答聯絡資訊(個人消費、法人單位)；拍攝發票上傳；確認上傳圖檔；點選「還要上傳」或「完成登錄」，即結束登錄流程。紙本發票登錄請參考https://reurl.cc/WdZ1vD 、電子發票登錄請參考https://reurl.cc/1xameW 。

嘉義市購物節抽獎小撇步學起來！步驟一，活動期間(6/21-8/31)於嘉義市店家、旅館單筆消費滿600元，取得發票。步驟二，加入「2020嘉義市購物節」LINE@官方帳號@wubuywubobi（有買有保庇！）步驟三，進入聊天主選單點擊「我要抽獎」，依循對話引導填寫資料、上傳發票，完成登錄。再來就等9月11日線上直播抽獎囉！

嘉義市專屬的經濟振興超有感！來嘉旅宿、血拚就對了！自6月21日起至8月31日止，業者、店家已準備好，吃喝玩樂宿全包了！ 暑期最夯的購物慶典等著市民與遊客暢遊嘉義市。更多活動、最新資訊、遊程介紹，及參加發票登錄抽獎活動，請洽「2020嘉義市購物節」

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