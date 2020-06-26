嘉義市購物節適逢端午連假迎來九成遊客　安心旅遊再加碼

▲ 嘉市旅宿業者推小汽車迎親子客群。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

連續4天的端午假期，眾多外縣市旅客來嘉義市消費遊玩，端午連續假期嘉義市旅館住房率達9成，旅宿旅行業者、商圈業者人人樂開懷。觀光新聞處長張婉芬也預告，除了已經開跑的2020嘉義市購物節，推出「來嘉住宿每晚送600」的嘉遊金活動，還有七月一日的安心旅遊的專案計畫，歡迎大家拭目以待。

▲ 嘉市地標噴水圓環。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處表示，為了振興旅遊經濟，嘉義市政府與業者做足準備，不僅結合旅宿業者們，推出「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」6心旅遊，更積極籌備各項旅遊優惠，除了在621日環食推出各項超值賞日方案與最貼心的服務之外，更努力把嘉義市的美景美食，呈現在每一位旅客面前，目標就是希望全國民眾來到嘉、愛上嘉，而且一來再來。

▲濃濃京都風味古建築。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處表示，端午佳節，嘉義市有滿滿的特色活動等著您；喜歡藝文活動的朋友，2020嘉義藝術節正火熱展開，周四周五在嘉義市博物館與嘉義製材所的藝術大街活動，有馬戲魔術布偶唱跳，還有超好逛的文創市集，最適合爸媽帶著孩子來放電；週六日明華園更將帶來大河彈劍，一享戲迷。

▲嘉義市文創園區。（圖／嘉義市政府提供）

除了吃不完、喝不盡的特色美食，紅黃綠藍四色全新電動公車，更在中山路等主要幹道跑透透，憑電子票證就可免費搭乘，讓你到火車站與沉睡森林大白熊合照、到文創園區當文青，遍享文化路夜市美食，搭電動公車環保又方便。另外檜意森活村、蘭潭、森林之歌等各景點，更是拍照打卡的最佳去處，不累不用跑遠，美照拍不完。端午假期來嘉義市，絕對是最好選擇。

隨手拍都是美照