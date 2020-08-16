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嘉義市購物節消費登錄8月底可望破億　大賣場金額最大宗

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▲▼ 嘉義市購物節消費登錄突破7千萬 月底可望破億大賣場最夯佔金額最大宗 深受消費者喜愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大賣場結帳情形 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義市購物節單筆600元發票抽汽車活動，6月21日推出以來金額屢破新高，隨著報復性消費的持續湧入，買氣節節攀升，截至8月9日為止，累積登錄發票數34,845筆，累計消費金額高達74,269,861元，已正式突破7千萬，8月底前將可望破億，累計金額最多的類別為大賣場發票，顯見嘉義地區CP值高、好吃又好玩，民生消費潛力十足。

▲▼ 嘉義市購物節消費登錄突破7千萬 月底可望破億大賣場最夯佔金額最大宗 深受消費者喜愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

左為賣場南區經理陳依芳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳的表示，上半年因疫情的關係，零售業受到很大的影響，中央推出振興三倍券刺激消費，對追平上半年所失掉的營業額有很大的助益。7月中旬振興三倍券開始使用以來，已幫賣場的業績提升兩成。

陳依芳指出，至於為何大賣場在此次嘉義市購物節的發票累計金額貢獻最多，推測可能是上半年疫情太緊張，讓民眾憋了很久，加上振興三倍券的推波助瀾、刺激消費，以及嘉義市政府推出的嘉義市購物節活動，讓民眾有意願來消費，在消費的同時，民眾便會選擇防疫措施很扎實的賣場，而家樂福防疫到位，更有自助結帳機，節省時間、人力，也保持社交距離，小朋友也可以自行體驗，促成民眾願意來安心消費，各種原因綜合起來，才會有如此的現象。

▲▼ 嘉義市購物節消費登錄突破7千萬 月底可望破億大賣場最夯佔金額最大宗 深受消費者喜愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲防疫宣導贈獎活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳依芳同時也強調，近期因境外移入的個案，疫情開始有變化，家樂福超前部署，配合2020嘉義市購物節，過渡期間若民眾沒有口罩，會提供紙口罩讓民眾入場，同時防疫消毒不間斷，希望能提供安全無虞的購物環境。

▲▼ 嘉義市購物節消費登錄突破7千萬 月底可望破億大賣場最夯佔金額最大宗 深受消費者喜愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲自助結帳機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處指出，受到報復性消費的刺激，加上碰到暑假旺季，全台民眾頻頻使用三倍券，加上嘉義市購物節在6月下旬順勢推出【單筆600元發票就可以抽汽車】活動，上網登錄發票金額屢破新高，從6月21日開跑，不到一個禮拜就突破2千萬大關，截至8月9日為止，更是衝破7千萬，買氣燒滾滾! 隨著各式報復性玩嘉義的金額湧入，顯見嘉義市為雲嘉南地區觀光消費中心，不但外地遊客來「嘉」消費，在地民眾也把握好康機會，在大賣場添購日常生活用品。中央三倍券的利多，加上嘉義市購物節【單筆600元發票就可以抽汽車】好康優惠活動，不僅讓觀光客買得盡興，也讓嘉義在地人買到手軟。

建設處副處長羅資政說，嘉義市購物節優惠好康活動即將要在8月底截止，距今只剩不到20天的時間，有信心可以破億，呼籲市民朋友一定要把握機會，來嘉購物，買得開心，還可抽大獎，幸運兒更有機會把汽車開回家。羅資政副處長進一步指出，買東西、來旅遊，也要做好防疫，鬆綁不鬆懈，才能安心拚經濟。

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