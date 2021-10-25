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楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊　議員李家興：市容不協調

▲楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊　

▲議員李家興指出，楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊，市容不協調。（圖／市議會提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區興建中的行政園區明年即將啟用，週邊道路高架電線密佈、店家及鄰鄰近市場老舊，市議員李家興25日於市政總質詢指出，未來，新舊建物景觀交雜，相當不協調，建議市府優先活化超過60年以上的楊梅第二市場、楊梅分局等老舊建物，並將電纜地下化併入整修設計範圍，以維護整體市容的美觀。▲楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊　

▲楊梅新建行政園區明年啟用。（圖／市議會提供）　

市長鄭文燦表示，楊梅行政園區預計明（2022）年6月啟用，關於周邊設施及建物老舊問題，請都發局研議將楊梅區公所、大成路劃設為都更地區；市府近年來針對楊梅第一市場、第二市場及大成市場等3個老舊市場，陸續進行多項改善工程，提升市民採買環境，同時也提出規劃案，但當時攤商搬遷意願並不高。目前第二市場約有400坪商業用地，卻只有18個攤位，將請經發局啟動活化機制，未來研擬一併進行3處市場的完整規劃，並取得攤商同意後積極推動。▲楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊　

▲楊梅新建行政園區週邊市場等建物老舊。（圖／市議會提供）

鄭市長也說明，市府對於老舊的楊梅分局已完成結構補強，警察局正進行結構安全檢測，若有改建必要，市府會啟動改建計畫，並積極爭取中央改建補助；大成路不僅是楊梅熱鬧的傳統商圈，也有老舊歷史建築，推動電纜地下化相當有價值，目前大成商圈部分電纜地下化已完成，尚有700公尺尚未完工，所需經費約2,100萬元經費，市府將配合行政園區建置一併完成電纜地下化，協助市容景觀改善。

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