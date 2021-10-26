▲阿公到郵局驚「五倍券被盜領」，抓到她侵占健保卡下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市甲仙區一名87歲翁姓阿公22日到郵局預約五倍券實體券，但現場居然被告知該券已被領走，他懷疑是日前遺失的健保卡遭人侵占後被拿去領取五倍券，隨即報案。警方展開追查，短短1天的時間內就查到是一名蔡姓女子所為，全案警詢後依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

87歲的翁姓阿公22日下午到旗山警分局甲仙分駐所報案，他指他的健保卡19日不慎遺失，22日辦理健保卡補發後，就前往郵局要領取振興五倍卷。

沒想到現場卻被郵局人員告知，五倍卷早在19日就被人代為領取，讓他震驚又錯愕，隨即詢問家人後確定沒有人幫忙領取，懷疑是健保卡遺失期間遭人冒名申領五倍券，因此馬上向警方報案。

▲▼警方獲報後擴大調閱沿線監視器，隔天下午抓到盜領五倍券的蔡姓婦人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後立即展開調查，鎖定一名女子涉有重嫌，隨即擴大調閱沿線監視器，進一步掌握女子行踨，並在報案後隔天下午，短短1天的時間內就循線通知蔡姓犯嫌（女、44年次）到案說明。

蔡女到案後表示，她是取得翁姓被害人同意後，才拿健保卡前往郵局代為領取五倍卷，但是翁姓被害人否認表示並不認識蔡女，更沒有委託蔡女代領五倍卷，全案警詢後仍依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

據了解，領取程序只要拿他人的健保卡，同時出具本人身分證明文件，無須委託書，就能領取他人的五倍券。警方呼籲，未經當事人同意擅自代領行為已明顯觸法，恐涉嫌侵占罪，振興五倍券屬於有價證券，民眾務必按照正當程序領取五倍券。