全國首起偽造五倍券起訴！他「影印」帶弟爽吃牛排　被老闆抓包

▲洪男拿著偽造的五倍券來牛排館消費，店家一摸覺得怪怪的 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

振興五倍券才剛發放，高雄鳳山就出現首起偽造案件，一名洪姓男子到影印店進行複印，拿著偽造的五倍券到一家牛排店消費，不過老闆摸了摸覺得有異，報警處理，檢方火速偵結，將洪男依偽造有價證券罪起訴。

▲洪男到影印店複印五倍券。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

起訴書指出，洪姓男子於今年10月8日中午，先到超商領取紙本五倍券後，接著到影印店影印，他還向老闆宣稱是要留做紀念，才複印得逞。接著，同天晚上他拿著偽造的五倍券，帶著不知情的弟弟到鳳山一間牛排館用餐，點了厚重豬排及雞腿，價值共190元，結帳時，他拿出偽造的200元五倍券付錢，不過牛排館的老闆摸一摸，覺得有異拒收，洪男才拿趕緊拿出現金付款，不過店家早已報警請警方來處理。

被逮後，洪男稱缺錢花用因此犯案，警方在他身上找到4張偽造五倍券，另外在家中找到6張偽造的還有正本10張。洪男事後坦承犯行，檢方認為，洪男雖有輕度智能障礙，但犯案前已先攜帶現金，就是以便被察覺時可以應對，而且還知道狡辯，辨識能力未受影響，因此偵結後，將他依偽造有價證券罪起訴。