曖昧男「交往前要試車」她聽呆了　網兩派戰翻：不會有好結果

▲原PO與好感對象的感情觀有點不同。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對某些人來說，兩個人交往除了心靈契合很重要，「性」在愛情中也扮演著潤滑劑的角色。就有一名女網友發文表示，她最近和有好感的對象聊到感情觀，怎料竟意外得知對方交往前「會試車」，讓她大吃一驚。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「交往前試車是正常的嗎」為題發文，提到她最近與有好感的對象聊到感情相關話題，說著說著，對方告訴她「性」在愛情裡面很重要，形同潤滑劑，因此在確定交往之前，一定會先「試車」。

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原PO不解，照男方的說法，不就代表兩人之後若更進一步，也要先讓對方「試車」嗎？對她而言，只要喜歡對方，其餘都是其次，由於兩人在這方面看法不同，因此她就不知道是否該與對方繼續發展下去，畢竟「試車」的風險還是有點大。

▲對有些人來說，「性」非常重要。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，一票網友認為，「試完就達到目的了啊，馬上可以跟下一個妹妹聊感情觀囉」、「渣男，請放生，然後我覺得試車真的很難聽」、「別相信，到時候一定說試完車不喜歡，爛人的招式」、「放生，通常這種不會有好結果」、「試車就換人了啊」。

而另一派網友則表示，「性愛是否適合，跟兩個人的衛生習慣、溝通模式、價值觀、金錢觀等等一樣，都是越早知道越好，不是嗎」、「讓我逆風高飛，性確實是情感關係中非常重要的事情」、「我也覺得要欸，因為性不合真的很痛苦吧，先講好、試好大家不合就分這樣」、「不試車萬一性事不合真的會想分手」。