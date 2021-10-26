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準婆婆要男友問「這些事」！她一聽怒喊分手 　網揭現實：他處理不好

▲▼情侶,夫妻,吵架,煩人,惱人,苦惱,爭執,感情,情侶。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲一名網友表示，哥哥最近準備結婚，媽媽要哥跟女友問一些問題，卻讓女友炸鍋了。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者陳怡靜／綜合報導

準新人們踏入婚姻前，未來該如何共組家庭，是兩人必須面對的課題。一名網友表示，哥哥最近要結婚，媽媽要他去問女友，「以後房貸負擔多少？有多少存款夠不夠分擔頭期款？以後有要生小孩嗎？打算讓小孩接受什麼程度的教育？」沒想到哥哥女友聽完後爆炸了，甚至吵著要分手，讓他很困惑直呼，「這些問題有很惡劣嗎？」

一名網友在「Dcard」發文指出，哥哥最近準備要結婚，和女友正在看房中，不過媽媽卻出了一連串問題，要哥哥去問對方，「女生打算以後房貸負擔多少？按照出資登記嗎？女生有多少存款夠不夠分擔頭期款？有沒有想要買車？如果男方出資較多，是否可以離婆家比較近？娘家有沒有要幫忙出錢？以後有要生小孩嗎？如果有，想住多少錢的月子中心？打算讓小孩接受什麼程度的教育？學前教育？公立私立學校？小孩需要爸媽幫忙顧嗎？」

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▲▼房貸,結婚,婆媳,Dcard。（圖／翻攝自Dcard）

▲媽媽拋出一連串問題，要哥哥去問女友。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，哥哥的女友聽完這些問題後，情緒到達臨界點，認為他們一家人愛計較、沒有愛，還沒結婚就要算計她們家的錢，正吵著想分手，「讓我哥很無奈，這些問題有很惡劣嗎？」

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友直言，是哥哥處理方式不對，「就第三者的角度來看，確實是很現實且必要的問題，但我若是當事者，我也會爆炸。重點是你哥哥在居中的溝通方式…有些男人很笨，話術不太好，就容易造成老婆跟婆婆之間的誤會」、「媽媽不過分，是哥哥處理不好，為什麼要讓女友知道是你媽請他去問的？這些問題兩個人最好要在婚前討論，但不需要讓女生知道是你媽媽提出的」。

▲▼房貸,結婚,婆媳,Dcard。（圖／翻攝自Dcard）

▲貼文一出，讓網友們議論紛紛。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友認為，媽媽的考量沒有錯，「這些全部都是必須要討論的，雖然我還沒論及婚嫁，但如果我有那一天我也一樣會全部攤開來講清楚說明白，這是雙方本來就該事先討論的問題」、「這些問題還好吧？不就是面對現實，連這些問題都要嫌棄感覺很玻璃心」。

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