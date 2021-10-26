「爸出門救人再也沒回來」！女大生800字沉痛告白　網友全淚崩

▲原PO分享爸爸是名消防員，他的殉職也讓原PO更懂得及時說愛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者黃品臻／綜合報導

一位女大生在網路上分享，爸爸是個打火英雄，但在某次出任務救災後，就再也沒有回家，讓她懊悔「若我知道那是最後一面，一定會跟你說很多次我很愛你」，不過也因為爸爸的事情，現在懂得及時向家人表達愛意，文章引人鼻酸，不少網友看了痛哭流涕。

女大生在Dcard以「爸爸出門救人後，再也沒回來」為題發文，表示適逢爸爸的忌日，以一篇文來紀念。她的爸爸是名消防員，在家時間很少，經常遇到任務就要去支援，平時有些不太會說話，且可能是出於平時的虧欠，不太會管功課和志願，只希望她身體健康、長大快樂生活就好。

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原PO回憶，爸爸離開的那天是禮拜六，天氣涼涼的有點小雨，一家人坐著吃飯，但不到5分鐘，爸爸就接到電話要去支援，於是匆匆收拾碗筷，準備出門。她寫道，「爸爸那天跟我們揮揮手，就離家了，也沒多說一句話，如果我知道那是最後一次見面，我一定會跟爸爸說好多我很愛你的，我很感謝你的話，可惜我沒有。」

吃飽飯後原PO就出門讀書，晚上在補習班上課時，突然感覺到心臟像是被捏碎一樣地在痛，只好走出教室在櫃檯前坐下休息，沒想到坐下來沒多久，就接到有電話要找她，電話那頭是媽媽焦急的聲音說，「妹妹你快回來，爸爸好像...出事了」。原PO一家人趕到醫院後，爸爸的同事和長官一直說他不應該離開的，「他已經完成任務，可以出來休息一下負責外場聯繫，但他堅持要再去火場一趟，看看能不能再幫別人....」

原PO表示，「那一天晚上，我夢見爸爸到了我的夢中，陪我跟媽媽，哥哥一起吃飯，我們吃完飯，還一起去逛街，看電影，等我醒來時，我都是眼淚，我知道是做夢，可是我不希望醒來」。因為這件事，原PO學會開口說愛，從那天開始她就經常對媽媽和哥哥表達愛意，雖然媽媽嘴上總會說著很噁心、不要啦等語，但她總會想著，「我不愛你，我還能愛誰呢？」

文章隨後也登上網站熱門，網友們紛紛留言表示，「對令尊以及全天下的打火弟兄們致上最深的敬意」、「加油，爸爸用另一種方式陪你們」、「向英雄敬禮 ！！！」、「洋蔥…滿滿的洋蔥，爸爸在另一邊還是會過得很好所以不要擔」、「真的覺得消防員好偉大，你的爸爸超級棒！！！」、「消防員真的是英雄！你爸一定知道你也很愛他的也會默默守護你的」。