26歲台大碩士男　月領10萬「好想交女友」！心儀女見1條件秒冷感

▲26歲母胎單身，被心儀的女生冷處理。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

高收入男是擇偶加分條件，不過有一名台大碩士畢業的男子，26歲月薪10萬元，脾氣好又很溫柔，各方面的條件都很優秀，最近對一名小2歲的女生有好感，雙方互動熱絡，但女生一聽到男子「母胎單身」就馬上冷掉，貼文引發討論，「母胎很扣分嗎？」對此，過來人認為，「要重新教很麻煩」。

原PO在Dcard上發文，提到朋友台大碩士畢業，今年26歲，有一份穩定的工作，一個月薪水大概有8、9萬元，若有加班當月薪資會破10萬元，且個性相當不錯，「脾氣好也溫柔，除了身高矮一點大概170公分，長得也不差」，但從來沒有交過女友，很想要談一場戀愛。

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最近朋友遇到一名醫學系的女生，雙方互動很熱絡，朋友也對女生有好感，但女生自從知道朋友是母胎單身後，態度就瞬間冷掉，原PO因此很不解，「女生曾交過3任男友，請問大家，母胎很扣分嗎？」

對此，有人認同，「男生母胎單 = 藍丸beta男 = 沒吸引力」、「蠻扣的，要重新教」、「母單沒有感情經驗，可能容易吃醋或不成熟，重新調教好麻煩」、「會感覺行情不好，追不到人，像挑到別人不要的」、「怕踩雷啊，這個年紀沒有交過男女朋友，一定會懷疑是哪方面有點問題」。

▲原PO好奇「母胎單身扣分嗎？」（圖／翻攝自Dcard）

但也有人認為母單很棒，「母胎可愛呀，男友就是好喜歡」、「母胎不是就是一張白紙，很好調教啊」、「不會，好想認識母單男，沒有前女友的煩惱就是讚」。

其中，不少網友提到，26歲還是母單，可能是有其他的問題，「母胎單身並不會扣分，會扣分的是其他因素，例如：情商低」、「母單有好有壞吧，就是一張白紙，好處是沒被別人影響過，壞處是相處上比較大機率會需要磨合，類似比較不體貼、比較直的感覺，所以才會有女生不想嘗試」。