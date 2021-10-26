雨中忙公事爽約！KTV傳訊「沒信用的垃圾」她氣炸：不想道歉了

▲原PO收到店家簡訊，瞬間不想回撥電話了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我沒連繫店家是我的不對，但還真的是第一次遇到店家特地傳簡訊罵我是垃圾耶@@！」一位女網友在《Dcard》匿名發文，說她前陣子預約了晚上7點要唱日文KTV，結果她當天因為公事耽誤了，一直忙到7點半才注意到3通未接來電，當下她本來想致電道歉，結果看到店家傳來訊息罵「沒信用的垃圾！」讓她超火大。

這位女網友發文「被店家寄簡訊辱罵垃圾」，文中表示，她23日本來有預約一家日文KTV，原本約了晚上7點，結果當天快7點接到主管電話，說客戶發生緊急危機，她得幫忙處理，就狼狽的在雨中蹲在路邊用筆電打資料、聯絡客戶，一忙之下忘記了取消預約。

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好不容易處理完公事，已經超過7點半，才發現手機有3通未接來電，瞬間想起來日K的事情，不禁覺得很愧疚，「本來想要回撥道歉，順便看能不能把時間延後，去消費補償一下，結果就發現了這封簡訊……」只見店家傳來「不來不聯絡也不接電話，沒信用的垃圾！」讓她想回撥電話的意願就被澆熄了。

▲女網友預約了日文KTV，但因為公事不得不臨時取消。（示意圖／Pakutaso）

原PO喊冤道，她忙完公事，當下發現時間已經過了，真的覺得很對不起店家，「我以前也做過服務業，也很討厭爽約的客人，所以不去或延期，我都一定會打電話給店家道個歉改時間。」但畢竟這次事發突然，讓她忙到忘記時間，「總之，確實是我有錯在先，但忽然被寄簡訊罵垃圾，感覺還是蠻不好的。」

貼文一出，意外引發兩派網友論戰，「妳先爽約的，說不定他等妳很久」、「爽約就可以莫名收到簡訊被罵嗎」、「雙方都有問題吧？對方固然不能罵妳，但搞不好因為妳的爽約，讓對方損失很多」、「有錯在先，但是別人也是有錯在後」、「妳一直提到妳有多抱歉，但整天文章都在帶風向罵店家」

也有前員工跳出來緩頰，「我是這間KTV以前的員工，包廂比較少，所以臨時取消的確對店家損失蠻大的。」也無奈直嘆，以前雖然也遇過臨時取消的客人，但頂多就是自己罵一罵後黑名單，不會特地傳簡訊，「待在這間三年多，只能說內部經營真的問題多多……現在市場已經不像以前他們獨大，可能不用等到原PO採取什麼行動，他們就會自取滅亡了。」