　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨中忙公事爽約！KTV傳訊「沒信用的垃圾」她氣炸：不想道歉了

滑手機,不屑,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO收到店家簡訊，瞬間不想回撥電話了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我沒連繫店家是我的不對，但還真的是第一次遇到店家特地傳簡訊罵我是垃圾耶@@！」一位女網友在《Dcard》匿名發文，說她前陣子預約了晚上7點要唱日文KTV，結果她當天因為公事耽誤了，一直忙到7點半才注意到3通未接來電，當下她本來想致電道歉，結果看到店家傳來訊息罵「沒信用的垃圾！」讓她超火大。

這位女網友發文「被店家寄簡訊辱罵垃圾」，文中表示，她23日本來有預約一家日文KTV，原本約了晚上7點，結果當天快7點接到主管電話，說客戶發生緊急危機，她得幫忙處理，就狼狽的在雨中蹲在路邊用筆電打資料、聯絡客戶，一忙之下忘記了取消預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

好不容易處理完公事，已經超過7點半，才發現手機有3通未接來電，瞬間想起來日K的事情，不禁覺得很愧疚，「本來想要回撥道歉，順便看能不能把時間延後，去消費補償一下，結果就發現了這封簡訊……」只見店家傳來「不來不聯絡也不接電話，沒信用的垃圾！」讓她想回撥電話的意願就被澆熄了。

▲唱歌,ktv,卡拉ok。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女網友預約了日文KTV，但因為公事不得不臨時取消。（示意圖／Pakutaso）

原PO喊冤道，她忙完公事，當下發現時間已經過了，真的覺得很對不起店家，「我以前也做過服務業，也很討厭爽約的客人，所以不去或延期，我都一定會打電話給店家道個歉改時間。」但畢竟這次事發突然，讓她忙到忘記時間，「總之，確實是我有錯在先，但忽然被寄簡訊罵垃圾，感覺還是蠻不好的。」

貼文一出，意外引發兩派網友論戰，「妳先爽約的，說不定他等妳很久」、「爽約就可以莫名收到簡訊被罵嗎」、「雙方都有問題吧？對方固然不能罵妳，但搞不好因為妳的爽約，讓對方損失很多」、「有錯在先，但是別人也是有錯在後」、「妳一直提到妳有多抱歉，但整天文章都在帶風向罵店家」

也有前員工跳出來緩頰，「我是這間KTV以前的員工，包廂比較少，所以臨時取消的確對店家損失蠻大的。」也無奈直嘆，以前雖然也遇過臨時取消的客人，但頂多就是自己罵一罵後黑名單，不會特地傳簡訊，「待在這間三年多，只能說內部經營真的問題多多……現在市場已經不像以前他們獨大，可能不用等到原PO採取什麼行動，他們就會自取滅亡了。」

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
林采緹海邊穿超辣！　撐爆小可愛「掉出超巨北半球」
國泰世華ATM連出包兩天　補償方案出爐
快訊／剩2次機會抽1000元！　「2組」末碼中獎
身體都健康！冥王林春雄吃完早餐暴斃　心跳離奇停止
柯文哲密會陳時中！　達成2點共識
玩家鑽系統漏洞　盜走《天堂M》3000萬現金
配合先生在公園野戰！　美女購物專家「小三變正宮」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊覽車客運業最終評鑑出爐！　11業者拿優等、27家未符安全標準

小6男童問「想看妳下面」…拿1000元找上同班女同學：拜託我給妳錢

永遠是你的後盾！12星座最堅強「好友組合」

「爸出門救人再也沒回來」！女大生800字沉痛告白　網友全淚崩

基隆接種疫苗第1、2劑施打比例71%及30%　超過中央目標

上線啦！百威攜手6組頂尖音樂人「4場LIVESHOW連發」李英宏、家家壓軸直播

幫老媽換玻璃貼「驚見實聯制真相」　網秒懂笑：替國家省很多錢

基隆新地標50米「大名頂頂」　豎梯命名票選正式起跑

台灣首座慰安婦博物館重新開幕！規劃5展區10／27試營運

王必勝被爆不倫！網揭「3大疑點」轟：阿童真摯告白還比較誠信

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

遊覽車客運業最終評鑑出爐！　11業者拿優等、27家未符安全標準

小6男童問「想看妳下面」…拿1000元找上同班女同學：拜託我給妳錢

永遠是你的後盾！12星座最堅強「好友組合」

「爸出門救人再也沒回來」！女大生800字沉痛告白　網友全淚崩

基隆接種疫苗第1、2劑施打比例71%及30%　超過中央目標

上線啦！百威攜手6組頂尖音樂人「4場LIVESHOW連發」李英宏、家家壓軸直播

幫老媽換玻璃貼「驚見實聯制真相」　網秒懂笑：替國家省很多錢

基隆新地標50米「大名頂頂」　豎梯命名票選正式起跑

台灣首座慰安婦博物館重新開幕！規劃5展區10／27試營運

王必勝被爆不倫！網揭「3大疑點」轟：阿童真摯告白還比較誠信

快訊／大直橋驚見「1女橋中央墜落」！目擊者急報案：沉入水底

「習近平智囊」鄭永年：大陸有信心保持台灣地區和平穩定

假日往哪去？超療癒咖波特展、《鬼滅》快閃店超多周邊絕對必逛

Howie Su／FB、NVIDIA引爆「元宇宙」熱潮！虛擬分身未來能幫你工作？

Gogoro換電站「變小型發電廠」！攜台電發表成果，1站可供家用5天

莫子儀改台詞被導演罵「很機巴」！自認脾氣好難得起爭執　

五倍券購買嘉義縣庇護工場商品　送愛弱勢再享加碼好禮

山口茜丹麥公開賽捧冠：東奧失利後，我想讓一切歸零開始

嘉蘭村老爺爺的石板屋　原民建築技藝再現

台北居大不易 ！北市家戶數首度負成長　年減3673戶

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

生活熱門新聞

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

開車1燈狂閃　全場急勸快停車

AZ第2劑10點開搶！2大對象手刀準備　棄打無法預約下輪

陳時中「500萬劑高端打不完」　鄉民曝與郭董有關

女醫院叫飲料　外送員嗆：在太平間等

王必勝爆不倫戀！陳時中一聽「秒回16字」

國旅券今再抽60萬份　身分證末碼相同中千元

更多熱門

相關新聞

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

高收入男是擇偶加分條件，不過有一名台大碩士畢業的男子，26歲月薪10萬元，脾氣好又很溫柔，各方面的條件都很優秀，最近對一名小2歲的女生有好感，雙方互動熱絡，但女生一聽到男子「母胎單身」就馬上冷掉，貼文引發討論，「母胎很扣分嗎？」對此，過來人認為，「要重新教很麻煩」。

準婆婆要男友問「這些事」！她一聽怒喊分手

準婆婆要男友問「這些事」！她一聽怒喊分手

背11萬名牌包約會「自爆做酒店」！男偷摸被拒嗆：裝清高

背11萬名牌包約會「自爆做酒店」！男偷摸被拒嗆：裝清高

施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！

施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！

3分鐘就預約到！他嗨喊「我還挑診所」曝1技巧不會卡

3分鐘就預約到！他嗨喊「我還挑診所」曝1技巧不會卡

關鍵字：

KTV公事預約簡訊垃圾辱罵爽約Dcard

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「這組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面