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背11萬名牌包約會「自爆做酒店」！　曖昧男摟腰被拒嗆：裝清高

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO自爆在會館上班。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

在酒店工作的女網友，透過交友軟體認識一名男子，赴約時特地背上剛買的11萬名牌包，想讓對方留下好印象，沒想到男子知道她是酒店妹後，對她毛手毛腳，並嗆她「酒店妹還不給碰，你包包還不是這樣換來的，裝清高哦」，讓她超火大，認為自己不偷不搶，花自己的錢買包包，卻不被尊重。

女網友在Dcard上發文，與聊得有好感的男生見面，為了留下滿分的第一印象，她早起一小時畫全妝，穿上高跟鞋，並背上剛買的11萬名牌包赴約，男生看見包包便稱讚好看，「感覺蠻貴的，誰送的啊？」她回答是自己買的，男子又問「自己買的？也太厲害！你做什麼的啊？」

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原PO尷尬回之前會館上班，男子聽完後便說「原來是酒店妹哦！那等一下要不要去我家陪我喝一下？」之後的行為越來越輕浮，肢體動作也變多，就在男子伸手要摟她時，原PO用手擋下，男子便嗆「酒店妹還不給碰，你包包還不是這樣換來的，裝清高哦！」便轉身就走。

原PO忍不住哭了，「所以做酒店妹就該死嗎？就該被剛見面的男生糟蹋嗎？我不偷不搶不拐不騙，用存下來的錢買個包不行嗎？難道那些靠男友送包包的女人就有比較好？」受到疫情影響不能上班，經濟出現狀況，生活壓力很大，又遇到這樣的事情，讓她很崩潰，「我到現在還忘不掉他走掉時鄙視人的眼神」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲男子輕浮的態度讓原PO很火大。（圖／翻攝自Dcard）

她無奈表示，「我們是陪客人喝酒聊天，又不是賣身，做酒店不是每個女生都很隨便好嗎？只要堅持原則不要迷失，好好保護自己就好了」，並附上下單購買包包的證明，「對！這就是我去陪酒自己買的，怎麼了嗎？」

對此，網友們回應，「可以不認同，但麻煩尊重各種行業欸」、「聽到他知道你的職業之後說的話，就應該直接走人的，噁男」。但也有人指出，「雖然男生很噁，但說實在酒店也沒什麼好驕傲的就是」、「為什麼這種行業很常有人把不偷不搶掛在嘴邊阿」、「不偷不搶不是最基本的嗎，當優點特色在宣傳？」「請問那個行業又偷又搶，那是犯罪好嗎」、「我寧願拿別人送的，也比陪酒好」。

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