五倍券購買嘉義縣庇護工場商品　送愛弱勢再享加碼好禮

▲▼五倍券購買嘉義縣庇護工場商品享不同優惠。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

振興五倍券正式上路，嘉義縣政府4家庇護工場商品祭出加碼優惠，用五倍券消費最高可享加碼50%優惠，產品包括「茶葉禮盒」、「巴斯克乳酪蛋糕及愛心餅乾」、「狗零食」及「手工洗車券」，縣長翁章梁邀請民眾用行動支持採購庇護工場，協助庇護工場孩子們穩定就業。

「茶葉禮盒」是身心障礙聯合會庇護工場選自阿里山區海拔1000公尺至1500公尺手採茶葉，透過茶農有機耕作，半發酵焙茶技術，以及庇護工場學員專注、用心的手工包裝，絕無藥物毒素，即日起使用五倍券消費直接買2送1。

領航身心障者產業庇護工場搶五倍券商機，特別推出「巴斯克乳酪蛋糕及愛心餅乾」，由庇護員工手工製成，不添加任何防腐劑，用料紮實，持五倍券購買愛心餅乾買10送5，另推出8吋巴斯克乳酪蛋糕加20入濾掛式咖啡現折350元優惠。

嘉義縣唯一企業型的弘元皮革庇護工場，是國內少數製作及販賣「狗零食」店家，則推出持實體五倍券消費同款商品買2送1，有100%新鮮天然純雞肉製作的寵物零食、牛皮潔牙骨及豬肉類零食供選擇。

家中有車的民眾，則可選擇嘉義縣庇護工場的微笑洗車工坊推出的洗車券，使用500元振興券消費，立即兌換800元現金券，現金券無使用期限，服務項目包括泡沫洗車、手工打蠟、內外清潔，均由受過專業訓練的庇護員工手工清潔，可依個別需求服務。

勞青處指出，目前轄內共有4家庇護工場，分別經營茶葉、咖啡、奶茶的製作與包裝；烘焙產品製作、加工包裝以及狗零食、潔牙骨的製作與包裝及手工洗車，協助36名身心障礙者庇護員工就業，因疫情影響，影響庇護工場經營，呼籲各界至庇護工場消費，讓工場穩定經營，也給庇護工場學員的努力多一份鼓勵。

更多庇護工場產品購買資訊可逕洽嘉義縣政府勞工暨青年發展處網站 （https://ly.cyhg.gov.tw/） 或臉書搜尋【有青嘉大聲】（https://reurl.cc/r1deo1）查詢。