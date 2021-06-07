台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

▲ 台東縣政府指出，各庇護工場門市雖然暫停營業但線上服務不停歇，牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場等改由線上訂購。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，也影響了台東縣轄內共四家庇護工場，因疫情嚴峻，台東縣政府考量各庇護工場內工作之庇護員工，於通勤上下班及與社會互動時，容易增加染疫風險，為保護庇護員工健康，於5月25日即發文各庇護工場，自5月26日暫停各門市營業至6月14日。雖然門市暫停營業，但牧心智能發展中心及伊甸基金會附設的兩家庇護工場改為線上服務，社會處希望各界踴躍訂購，幫助庇護工場能夠度過疫情難關。

台東縣長饒慶鈴表示，中央針對疫情也推出了庇護工場紓困方案，除延續 去年度租金補貼、行銷宣導費用補助外，今年更放寬補助庇護工場人事費、進貨支出等營運支出補助，計畫期間內每家庇護工場最高補助24萬元，庇護工場可依規定向縣政府庇護工場業務窗口申請辦理請款及核銷。

社會處指出，各庇護工場門市雖然暫停營業但線上服務不停歇，牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場及伊甸附設嗎哪食堂庇護工場改由線上訂購，由庇護工場營運人員為大家服務，希望待疫情緩和庇護工場恢復營運後，庇護員工能一如既往的展現笑容在庇護工場繼續工作，努力學習工作技能﹐繼續為大家服務。歡迎民眾線上訂購，牧心附設庇護性烘焙工場網址：https://www.mindfarm.org.tw/OnePage.aspx?tid=123，訂購專線:089-23058；伊甸附設台東嗎哪食堂庇護工場網址：https://www.facebook.com/taitungmanna，訂購專線:089-346610。



►防疫期間搶優惠



►二手票券豐富你的生活

