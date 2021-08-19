支持庇護工場　台東縣長饒慶鈴拋磚引玉以行動相挺

▲庇護工場小朋友們親手做的中秋月餅禮盒及親手寫的感恩小卡片，感謝縣長對庇護工場的支持及鼓勵 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受新冠肺炎疫情的影響，庇護工場業績受到嚴重衝擊，台東縣長饒慶鈴非常關心庇護工場的營運狀況，並在中秋佳節前夕向轄內２家庇護工場「牧心烘焙」及「伊甸嗎哪食堂」購入各100盒中秋月餅禮盒，希望提升買氣。

財團法人台東縣私立牧心智能發展中心董事長李艷菁19日帶著庇護工場小朋友們親手做的中秋月餅禮盒及親手寫的感恩小卡片拜訪縣長，感謝縣長對庇護工場的支持及鼓勵，由縣府饒和奇秘書代為收下，並轉達饒縣長呼籲台東鄉親以行動來相挺。

台東縣轄內共４家庇護工場，其中，財團法人台東縣私立牧心智能發展中心附設牧心烘焙工場提供麵包、蛋糕、點心等烘焙產品之販售；財團法人台東縣私立牧心智能發展中心附設牧心工作隊提供室內外環境整潔之維護；財團法人伊甸社會福利基金會附設台東嗎哪食堂身心障礙者庇護工場提供咖啡、點心、飲料之販售；財團法人李勝賢文教基金會附設晟心餐飲庇護工場提供便當、飲料、小吃餐盒販售。

饒慶鈴非常關心庇護工場的營運狀況，並在中秋佳節前夕向轄內２家庇護工場牧心烘焙及伊甸嗎哪食堂購入各100盒禮盒來分享，加以提升買氣，振興市場及支持庇護工場除了需縣府帶頭外，也需要大家一起來相挺!饒慶鈴也呼籲來台東旅遊的民眾也可以多支持我們台東各項商品。

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