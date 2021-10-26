環島高鐵不是夢！王國材：高鐵宜蘭站選址「保留延伸機會」

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

交通部長王國材今天上午接受影音媒體「震傳媒」專訪表示，環島高鐵不是夢，高鐵到宜蘭及屏東，仍保留繼續延伸的機會。

王國材在談論高鐵宜蘭站址問題時表示，環島高鐵不是夢，未來工程技術愈來愈強，新的技術可以讓系統通過許多地區，宜蘭站的站址無論設在那裡，都要考慮是否可再延伸，一般腹地較大的地區可留下延伸的本錢，這也是選址的重要考量。

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王國材提到，高鐵屏東站址目前是決定在六塊厝，也留下延伸的彈性，有屏東地方鄉親希望高鐵能到潮州，他認為將來有機會，只是時間還無法確定。

王國材也說明，評估中的高鐵宜蘭站址，除了原本的四城站、宜蘭站、縣政中心站和羅東站4個點外，新加入的第5案和第6案，是宜蘭站和縣政中心站的修正案，第5案在宜蘭站和縣政中心站中間，第6案在縣政中心以南，主要是希望避開在宜蘭設站及縣政中心站，都會有站體過高破壞景觀、拆遷較多問題，其在宜蘭站會與宜蘭鐵路高架化重疊，高達9層樓高的站體，在當地很突兀。

王國材仍強調，交通建設規畫，地方民意很重要，一個建設若地方不滿意會很怪，目前宜蘭站址將從景觀、經費、未來開發、民眾意見再詳細評估，盡早提出最適合的方案。

外界質疑，高鐵宜蘭選址有涉及炒地皮嫌疑，王國材說，不管任何建設，建商都會看到消息並做廣告，但高鐵宜蘭站址還在規畫，尚未確定，太早搶先機可能有危險。

針對有學者提出，高鐵延宜蘭一定會虧損，王國材說，西部高鐵是由民間興建的BOT案，高鐵延宜蘭是政府興建再交由民間營運的OT案，民間不會有虧損，而政府在基礎建設的投資，就像造橋鋪路，不見得要有回報。

王國材說，高鐵延宜蘭經費約新台幣1700多億元至2000億元，按一般公共建設編列預算，預估將來可轉移約5%至8%的國道5號的交通量，但宜蘭的停車場及轉乘接駁若能做得好，可移轉更多交通量。

也有學者認為，不如建北宜直鐵，經費才600多億元，比高鐵延宜蘭省經費。

王國材說，先前北宜直鐵就是要通過翡翠水庫水源保護區而行不通，改道後的新路線仍很彎曲，只比現在台鐵節省約15分鐘，才會有不如建高鐵，速度是台鐵的2倍，更有效益，且高鐵從南港發車，南港是端末站，不涉及拆遷問題；而台鐵南港站不是端末站，建北宜直鐵又會面臨拆遷問題。