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地震停駛！高鐵列車一度卡苗栗通霄隧道　旅客直呼「人生第一次」

▲▼台灣高鐵,示意圖。（圖／記者林冠吟攝）

▲受到芮氏規模6.5地震影響，台灣高鐵一度停駛卡在苗栗通霄隧道內，讓當時在高鐵上的乘客受到不少驚嚇。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者陳凱力、林冠吟／苗栗報導

宜蘭地區24日13時11分發生有感地震，連續2震全台有感，芮氏規模更達到6.5，各地也陸續傳出災情，受到劇烈搖晃影響，台灣高鐵地震感測系統也發揮作用，列車瞬間停駛，其中一列南下列車就因此卡在苗栗縣通霄隧道，讓不少乘客受到驚嚇，不過高鐵也對此回應，列車短暫停駛後，確定無人員受傷及狀況發生，行車控制中心即通知以時速70公里繼續行駛。

24日下午突然連續二震，劇烈搖晃全台有感，就有民眾在臉書上PO文指出，當下在高鐵上收到地震通報而停止行駛，地震當下更瞬間感受到高鐵速度逐漸減慢，最後停在苗栗通霄隧道，直呼「人生第一次在高鐵上遇到暫停行駛」，讓不少乘客相當緊張。

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高鐵對此回應，待地震結束後，行控中心確認無人員受傷及狀況發生後，即通知列車以時速70公里繼續行駛，現已恢復全面正常營運。這次地震一度造成台北捷運全線停駛、桃園捷運全線停駛，台中捷運則在慢速行駛確認軌道無異物後，恢復全面正常營運。

據了解，此次受影響車次為822、636、1226、829、639、1225車次有出現臨時停車情形，高鐵公司對此也立即成立緊急應變中心，派出維修人員趕赴受影響區域，並依照相關安全規定確認各車站、基地、軌道路線及土建設施均安全無虞後，於16時宣布全線恢復正常運轉。至於受地震影響之旅客相關退費及退票等規定，高鐵則表示，地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，故不適用延遲退費之規定；若旅客購買因地震影響之車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。

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