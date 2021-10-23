高鐵假期新選擇！玩國旅邊吃「米其林星級美食」　4條路線開賣

▲高鐵首推高鐵假期米其林之旅。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國旅吃美食！台灣高鐵公司首度將高鐵假期與米其林、必比登餐廳結合，包括饗宴之旅2日、3日豐富行，共4路線可選，都可在旅程中品嚐星級美食，指定遊程還贈送8小時的附駕遊。

高鐵公司表示，高鐵假期特別首度規劃星級特色行程，產品特色包括兩條「饗宴之旅3日豐富行」：安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星評價的「A Cut牛排」；台中地區則入住日月千禧酒店，並同樣搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴。此外，該專案行程還加碼贈送8小時的附駕遊。

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▲高鐵假期有多種遊程，目前也有相關優惠。（圖／高鐵）

高鐵假期另外兩條「饗宴之旅2日豐富行」搭配美食包括入住台北捷絲旅西門館，可享受標榜現代山林野味的「松竹園」午餐；入住台中逢甲智選假日酒店，則是搭配「新月梧桐」午餐。

高鐵公司表示，購買以上「饗宴之旅」專案，台北地區行程均安排陽明山暨士林夜市一日遊，每位再加贈必比登小吃「十全排骨湯」乙份；而台中地區行程則是搭配審計新村暨台中歌劇院一日遊行程，再贈送必比登小吃「台中肉圓」乙份。

另外，即日起至12/29推出多項優惠，如飯店聯票，於合作飯店官網訂房，加購高鐵車票享6折起優惠；交通聯票，於 ibon 售票網站購買交通聯票，享高鐵車票7折起優惠；國旅聯票，於KLOOK、KKday購買指定商品，加購高鐵車票享75折優惠。

▲高鐵假期米其林之旅開賣，旅客邊玩國旅還能吃星級餐廳美食。（圖／高鐵）