好貴的肉！員警連偷同事牛肉4次2.75公斤挨告　免坐牢代價4萬

▲賴姓員警連續4次自行拿走同事冰在冰箱約1千元的牛肉，遭判拘役40天。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名賴姓員警（24歲），2021年1月至2月間，連續多次未經同事同意，自行在派出所內冰箱拿走價值約1000元左右的牛肉食用；同事發現後，賴員非但不否認，還一副理所當然模樣，同事氣得報警處理，苗栗地方法院認賴員犯4次竊盜罪，判處應執行拘役40日。

據判決書指出，賴員在坪林派出所時，連續在2021年1月22日到25日某時許、1月27日下午5點許、2月3日到6日某時許、2月6日晚間9點許，竊取陳姓同事放置在所內冰箱的內冷藏牛肉共計約2.75公斤，價值約1000元，並當場烹飪食用殆盡。經陳員發覺遭竊後，報警處理。

檢察官依據賴男於偵查中坦承不諱，核與告訴人陳男於警詢及偵查中證述，及派出所其他同事於警詢中證述相符，並有監視器錄影等證據，認賴男涉犯竊盜罪洵堪認定，向法院聲請簡易判決處刑，並請法官依賴男所犯4次竊盜犯行，分論併罰。

法官認為，賴男身為員警，本應依法行事、謹守分際，竟不循正途獲取所需，多次竊取他人即同事置於冰箱內之食物，缺乏尊重他人財產權之觀念，對告訴人的財產安全造成危害。衡量賴男初犯本罪，與犯罪之動機、目的、手段、情節、竊得財物之價值與現況，及坦承犯行之態度等，4次竊盜罪分別處拘役20、10、10、10日，應執行拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。

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