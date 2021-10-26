女房東張淑晶入獄後首露臉！側頭、口罩遮臉　躲法警後避拍

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因犯下偽造文書罪遭判刑8月定讞，上週三遭拘提入獄服刑。她今天因為另案遭高等法院拘提出庭，面對大批媒體等拍照，張淑晶戴上口罩、躲在法警身後，又側頭以長髮遮臉，完全不想被拍到照片。

▲張淑晶入監後首度露臉。（圖／記者吳銘峯攝）

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她低價承租新北市5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。有媒體估計，最少超過160名房客受害，被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

另外她也因出租房屋下不少案件，她與合夥人於2014年7月間向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而分隔隔間套房出租。屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定，強制執行期間，張女找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞。

檢方原定上週三20日傳喚她到案執行，但張女不到案，最後警方在板橋地區，拘提張女到案執行，張女被關進台北女子監獄。直到26日，高等法院因為她犯下的誣告等相關案件，提訊她出庭應訊。有大批媒體到場等候拍照。

但張女被提訊時，先躲藏在法警身後，隨後側臉，以長髮蓋住臉部，再加上疫情關係的口罩，張女完全沒被拍到正臉。記者詢問她「是否使用五倍券？擔心過期嗎？」「有提出上訴嗎？」等等問題，張女都不回答。