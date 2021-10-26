台灣民意／蘇內閣滿意度超過五成　游盈隆：脫離五月疫情風暴低潮

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

10月疫情趨緩、防疫政策也逐漸解封，根據台灣民意基金會今（26日）公布最新民調，對於蘇貞昌內閣施政表現，五成一基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，過半的滿意度顯示內閣施政表現重獲數台灣公民肯定，已徹底脫離五月疫情風暴的低潮。

關於蘇貞昌內閣施政表現，根據台灣民意基金會最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，五成一基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意，滿意的人比不滿意的人多10個百分點。游盈隆分析，蘇貞昌內閣整體施政表現重新獲得過半數台灣公民的肯定與支持，已徹底脫離五月疫情風暴的衝擊、晦氣與低潮。

本次調查訪問期間是2021年10月18-20日3天，以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

相較2個月前，蘇貞昌內閣整體施政滿意度增加5.7個百分點，不滿意的人則減少6.9個百分點。游盈隆分析，主要因素和整體疫情趨緩、疫苗與疫苗施打順序爭議日漸平息、防疫管制陸續解除、以及10月五倍券上場，帶動了一波「紓困金錢遊戲的全民運動」有最直接關係，也顯示「蔡蘇體系」將再維持一段時間。