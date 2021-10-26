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與縣府合作成南投重要智庫　暨大校長：如蜜蜂產蜜帶動地方發展

▲暨大扮智庫協助縣府治理，今舉辦研討會分享經驗。（圖／南投縣政府提供）

▲暨大扮演智庫角色協助南投縣府治理，25日舉辦研討會分享經驗。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

暨南大學是南投縣內唯一國立大學，近4年來更與縣政府建立跨域工作小組，協助政府推動業務，包括食物銀行、太極美地等地方產業發展計畫，以及公文清查比對系統，成果卓著；縣府秘書長洪瑞智25日表示，暨大已堪稱南投縣重要「智庫」，暨大校長武東星則將學校和公部門的合作喻為蜜蜂採集花粉、並以花蜜供養地方發展。

「橋接與治理----大學與地方政府夥伴協力」研討會25日在縣府綜合大樓舉行，洪瑞智出席致詞表示，106年3月間在科技部支持下，縣府和暨大建立跨域工作小組和溝通管道，透過橋接、創新平台合作，讓暨大不僅提供諮詢及執行服務，也大大提升縣政施政成效。

洪瑞智指出，暨大協助南投縣政府的計畫，包括食物銀行烏線線，讓更多弱勢戶鄉親得協助；太極美地計畫，幫助竹山、鹿谷產業進一步發展；以及縣府公文清查比對系統，也是暨大協助的，另有婦女團體資源盤點、性別暴力社區培力預防等，暨大也配合縣府滾動檢討合作案。

洪瑞智表示，大學和地方政府攜手合作，提出策略建議，做好為民服務，是促進縣政發展的動力；暨大校長武東星則形容，學校和地方政府合作，如同蜜蜂將好的花粉採集回來，最後花蜜則成了供養品，帶動地方發展。

科技部人文及社會科學研究發展司長林明仁出席時解釋，學校參與地方治理的「大地計畫」是由科技部支持，盼將學界力量和地方政府結合，由學有專精的老師、活潑的學生為地方施政帶來新想法，也協助解決問題。本次研討會除呈現暨大和南投縣政府合作成果，清大、成大、東海、聯合大學、澎湖科技大學等校，也分享大地計畫經驗和案例。
 

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