輔大在創新醫材產品開發邁入新紀元　專家：加速國際行銷

▲2021輔仁大學創新醫材產品開發研討會。（圖／輔大提供）

生活中心/綜合報導

輔仁大學在科技部產學司指導之下，由科研產業化平台與輔大醫院創新發展室共同舉辦創新醫材產品開發研討會，於110年10月22日在國璽樓一樓之國際會議廳舉辦實體研討會，並邀請江漢聲校長開幕致詞及指導，校長說明此研討會為輔仁大學針對創新醫材所舉辦之第一次研討會，實屬難得，也預祝會議圓滿成功。接續由謝邦昌副校長說明科研產業化平台為第一年度運作之計畫，今年度已協助學校完成多項產學推廣目標，藉由平台之幫忙將加速校方與附設醫院於創新醫材的研發進度，並協助成立創新醫材之新創公司。

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▲多位專家前來分享經驗。（圖／輔大提供）

此次研討會之目的為結合輔仁大學、輔大附設醫院與醫材廠商之學、產、研、醫能量，共同發表創新醫材開發所需之法規需求、場域驗證、技術研發、產品開發及高勝率目標選題之資訊，建立相關創新醫材開發所需之溝通平台與資訊交流管道，促進創新醫材產品所需之上、中、下游技術整合，以帶動台灣創新醫材技術研發及產業合作，共同提升研發能力與國際競爭力為宗旨。

▲江漢聲校長上台致詞。（圖／輔大提供）

本研討會所邀請之重量級講者依序有下列幾位，首先由工研院生醫所王明哲副所長說明創新醫材法規於醫材開發時之重要性，接續由輔大附設醫院江青泉副院長說明SPARK計畫於人才培育及臨床場域驗證在創新醫材開發時所扮演之角色，緊接由三位醫材開發之成功廠商來分享創新醫材開發之時程及成功之關鍵，分別有台灣微創醫材蘇義鈞營運長、潤霈生技蔡瑞哲總經理及尚品醫材之陳俊男總經理分享三大主題，包含創新醫材進入市場之挑戰、自體PRP、BMC等在修復醫材之創新開發與兩相關節軟骨修復醫材，最後則邀請苡樂生醫之楊立德經理來分享高勝率選題之創新醫材創投及加速器運作之經驗。

▲2021輔仁大學創新醫材產品開發研討會。（圖／輔大提供）

本研討會主辦單位輔大科研產業化平台期望與會貴賓都能收穫滿滿，並藉由研討會之資訊分享，可減少創新醫材產品開發所走之冤枉路，加速醫材產品上市與國際化行銷之目標。