魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

▲魚瑞生技團隊投入相關領域十餘年，終於研發出特殊飼料添加劑，不僅施用方便，大幅提升魚苗的存活率。

圖、文／魚瑞生技團隊提供

台灣的養殖漁業，時常遭受魚類特有病毒威脅，魚類一感染病毒，死亡率超過9成；過去幾十年的解決方法，普遍以撈魚上岸一隻隻施打疫苗來對抗病毒，費時費工還有可能造成魚類驚嚇死亡。為解決以上問題，魚瑞生技研發出一種特殊的飼料添加劑，只要加在魚飼料上稍加攪拌，一個人即可投餵整池魚群，有效抑制魚類病毒，幫助養殖漁業發展。

台灣養殖漁業常見的石斑魚，頭號敵人是神經壞死病毒及虹彩病毒，一旦感染，不但在短時間內感染全池，同時也可經由垂直感染，產出有疾病的下一代，造成養殖漁業難以計算的損失。魚瑞生技的飼料添加劑，讓小魚可以直接透過口服投餵的方式，抑制病毒感染，大幅提升魚苗的存活率，不僅受到臺灣許多業者的青睞，養殖漁業興盛的東南亞國家，如印尼、新加坡、馬來西亞等國，都有和魚瑞生技合作。

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▲東南亞投入大量資源研發養殖技術，仍受到魚類疾病所苦，與魚瑞生技合作，為養殖漁業帶了新的可能。



魚瑞生技並非一路順遂，投入十餘年終於研發出的飼料添加劑，初期經常面臨業者不信任、不願意合作等情形。魚瑞生技選擇等待時機，直到養殖戶在魚類病毒好發季節，主動上門求助魚瑞生技的添加劑，一試之下效果出奇驚人，口碑才逐漸在養殖戶間傳開。



台灣曾為水產養殖王國，1980年代為產養殖全盛期，但隨著對岸還有東南亞國家的低價競爭，以及台灣地狹人稠、養殖成本逐漸提高下，漸趨弱勢。有了魚瑞生技的健康魚苗，以及另外研發的功能飼料和益生菌添加劑，協助台灣養殖漁業變得更有可控性，出口魚苗得以擁有更多的發展可能。魚瑞生技研發團隊表示，「希望透過生物科技，讓台灣養殖漁業重回第一。」