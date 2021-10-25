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魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

▲魚瑞生技為養殖漁業謀出路 新技術提高魚苗存活率。（圖／魚瑞生技團隊提供）

▲魚瑞生技團隊投入相關領域十餘年，終於研發出特殊飼料添加劑，不僅施用方便，大幅提升魚苗的存活率。

圖、文／魚瑞生技團隊提供

台灣的養殖漁業，時常遭受魚類特有病毒威脅，魚類一感染病毒，死亡率超過9成；過去幾十年的解決方法，普遍以撈魚上岸一隻隻施打疫苗來對抗病毒，費時費工還有可能造成魚類驚嚇死亡。為解決以上問題，魚瑞生技研發出一種特殊的飼料添加劑，只要加在魚飼料上稍加攪拌，一個人即可投餵整池魚群，有效抑制魚類病毒，幫助養殖漁業發展。

台灣養殖漁業常見的石斑魚，頭號敵人是神經壞死病毒及虹彩病毒，一旦感染，不但在短時間內感染全池，同時也可經由垂直感染，產出有疾病的下一代，造成養殖漁業難以計算的損失。魚瑞生技的飼料添加劑，讓小魚可以直接透過口服投餵的方式，抑制病毒感染，大幅提升魚苗的存活率，不僅受到臺灣許多業者的青睞，養殖漁業興盛的東南亞國家，如印尼、新加坡、馬來西亞等國，都有和魚瑞生技合作。

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▲魚瑞生技為養殖漁業謀出路 新技術提高魚苗存活率。（圖／魚瑞生技團隊提供）

▲東南亞投入大量資源研發養殖技術，仍受到魚類疾病所苦，與魚瑞生技合作，為養殖漁業帶了新的可能。

魚瑞生技並非一路順遂，投入十餘年終於研發出的飼料添加劑，初期經常面臨業者不信任、不願意合作等情形。魚瑞生技選擇等待時機，直到養殖戶在魚類病毒好發季節，主動上門求助魚瑞生技的添加劑，一試之下效果出奇驚人，口碑才逐漸在養殖戶間傳開。

台灣曾為水產養殖王國，1980年代為產養殖全盛期，但隨著對岸還有東南亞國家的低價競爭，以及台灣地狹人稠、養殖成本逐漸提高下，漸趨弱勢。有了魚瑞生技的健康魚苗，以及另外研發的功能飼料和益生菌添加劑，協助台灣養殖漁業變得更有可控性，出口魚苗得以擁有更多的發展可能。魚瑞生技研發團隊表示，「希望透過生物科技，讓台灣養殖漁業重回第一。」

▲魚瑞生技為養殖漁業謀出路 新技術提高魚苗存活率。（圖／魚瑞生技團隊提供）

▲參加好食好事加速器，魚瑞生技期待透過課程盤點，商業營運模式更為完整，同步尋求通路對接、媒合。

今年參加好食好事加速器，魚瑞生技期待透過專業課程的盤點檢視，更完整商業營運模式，同時看中好食好事強大的業師團隊，同步尋求相關通路業者的對接、媒合，希望可以擴大公司的業務規模。未來魚瑞生技將致力開發其他經濟魚苗、蝦苗甚至禽畜類的口服技術，也將協助開發漁電共生，提高養殖產業的營運效能。

好食好事基金會指出，基金會捐助人代表魏應充先生長期關注飲食研究發展與青年人才育成，基金會希望加速器計畫能為更多新創業者助一臂之力。

▼魚瑞生物科技影片。

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