這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

▲玩艸植造使用「蒲草」透過單純種植、清洗、裁切、風乾、包裝，是市面上唯一純天然環保吸管。

圖、文／玩艸植造團隊提供

台灣每年約使用30億根塑膠吸管，這些用完即丟的吸管無法自然分解，長年盤據淨灘廢棄物前5名；然而百分百純植物的「蒲草吸管」同為拋棄式，但純天然如落葉般，對環境無負擔。「玩艸植造」創辦人陳柏燊發現越南蒲草吸管的潛力，帶回台灣在地製造研發，可望降低台灣塑膠吸管使用量，還另外促使廢耕地再利用，活化農村。

原是咖啡廳老闆的陳柏燊，配合減塑政策在店內改用不銹鋼吸管，卻經常遇到客人擔心沒洗乾淨而拒用；換成紙吸管後，卻因泡久會軟化，需要更多紙吸管反而造成浪費。陳柏燊領悟，塑膠吸管難以完全淘汰，若要真的達到減塑，應是不抵觸人們的使用習慣，但創造同樣便利且環境更友善的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了找到合適的一次性吸管替代品，陳柏燊和玩艸植造團隊花了半年持續嘗試不同的植物原料，也曾飛到越南了解蒲草吸管技術，最終團隊認為眾多植物中，蒲草最適合取代塑膠吸管。但越南無法量產，玩艸植造衡量台灣先進的農業技術，加上發現日治時期台灣也有蒲草的相關記載，於是決心將蒲草帶回在地「自己做」！

▲玩艸植造也致力與在地農業串接，透過蒲草的種植，讓廢耕閒置的土地可以再次利用，同時活化農村。

對玩艸植造而言，生產蒲草吸管是條全新的道路，無前人經驗可借鏡，只好從零開始，農業種植、技術開發、行銷通路經營等一步步嘗試，最終研發出市面上唯一的純植物吸管，既有一次性吸管用完即丟的方便性，又有環保吸管不增加塑膠垃圾的特點，助手搖飲愛好人士無痛減塑。

除了研發環保的蒲草吸管，玩艸植造也致力與在地農業串接，透過蒲草的種植，讓廢耕閒置的土地可再次利用，同時活化農村；對農民而言，蒲草的種植更方便、收購價格更好，吸引不少農友主動聯絡尋求合作，讓玩艸植造與在地農友達到雙贏。

▲陳柏燊期待透過好食好事加速器加強業務推廣以及媒合創投；藉由資深業師、專業課程，重新審視公司經營規劃。

從環保吸管到地方創生，玩艸植造的理念在募資平台嘖嘖上獲得了巨大的迴響。這個經驗也讓陳柏燊了解，好的理念透過一個好的平台及行銷，可以獲取一個更大的舞台和更多的支持。今年加入好食好事加速器，陳柏燊期待透過好食好事的強大資源，加強業務推廣以及媒合創投，也希望藉由好食好事加速器的資深業師、專業課程，重新審視公司的經營規劃，獲得更多的建議與協助。

好食好事基金會執行長陳茂嘉指出，頂新和德基金捐助人代表魏應充先生當初捐助成立好食好事基金會，希望能透過好食好事加速器計畫，協助更多食農新創業者發展、為食農注入更多動能。頂新和德基金自2015年設立到去年底，累計已在青年人才培育、飲食研究發展等四大領域，實質捐助近36萬人次、累計支持4千多間團體機構。