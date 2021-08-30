菜蟲農食to B轉to C瞬間爆紅神案例　成功獲利關鍵大公開

▲菜蟲農食真正落實縮短「從產地到餐桌」距離的願景，讓消費者吃得更新鮮，也降低配送過程中產生的碳排放及食物浪費。（圖／翻攝自「鄰家鮮生」粉絲團）

文／好食好事基金會提供

新冠肺炎疫情重創百業，卻有業者化危機為轉機，創造另類商機。第四屆好食好事加速器學員「菜蟲農食」，原以企業客戶為主軸，疫情爆發第6天推出今日下單、明日送達的蔬果箱，瞬間轉向搶攻雙北家戶市場，一炮而紅，成功關鍵竟是去年4月所訂的「緊急應變計畫」。

食農新創企業「菜蟲農食」是將農產品從產地直送餐廳的數位化蔬果食材採購平台，創辦人李昱德15年前從台大畢業後，先到外商公司工作，後到美國攻讀環境政策與經濟學雙學位，研究食物供需議題時，注意到台灣農產品送至餐廳的供應鏈有資訊、物流等各種斷層，導致農產品運送過程中易腐壞、農民利潤也被分散。

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為改善這些問題，他在2017年創辦「菜蟲農食」，利用數據演算法，並以網路科技整合蔬果供應及倉儲、上下游餐廳、農民夥伴，餐廳在App下單後，農友可以依據需求量提供產品，餐廳採購規格化、統一報價及數據化，大大降低中間成本，也提升蔬果品質。不到4年，菜蟲農食就成年營收千萬等級的規模企業。

▲去年新冠疫情爆發時，團隊就曾擬定緊急應變計畫，因此升三級警戒時，才能夠最短時間推出「鄰家鮮生」服務。（圖／翻攝自「鄰家鮮生」粉絲團）



今年5月國內爆發本土疫情，三級警戒重創百業，餐廳禁止內用，菜蟲農食的客戶深受影響，公司營收也直接受創，不過他卻在疫情爆發第6天推出「鄰家鮮生」蔬果箱服務，從供應餐廳蔬果的B2B（企業對企業）經營模式，瞬間轉向家戶拓展B2C（企業對消費者）的業務，物流大塞車情況下，以「今日下單、明日送達」的穩定快速供貨品質一炮而紅。上線第 3 天的單日營收，打破過去4年的最高日營收紀錄。

▲李昱德看重好食好事專業業師資源，期待在業務快速擴張的同時，專業指導讓團隊可以「少走冤枉路」。（圖／翻攝自媒體訪問視訊畫面）



李昱德說，去年4月新冠肺炎疫情開始升溫後，團隊就曾針對各情況演練，擬定四種等級的緊急應變計畫，才能在本土疫情爆發後，立刻鎖定家庭消費者所需的「多、快、省、好」，用原先打造的穩定管理、物流技術，在最短時間推出蔬果箱配送服務，「這其實是我們當初模擬的第二嚴重等級」。

對於獲選進入第4屆好食好事加速器，李昱德相當興奮，他說自己相當看重好食好事加速器的專業業師資源，期待業務擴張的同時，有專業指導讓團隊少走冤枉路，「創業真的很累，做好萬全準備，才能在危機來臨時，正確出擊，逆勢成長」。

好食好事基金會執行長陳茂嘉指出，期待加速器能讓菜蟲農食或更多的新創業者突破發展瓶頸，這也是魏應充先生當初捐助成立好食好事基金會的初衷之一。