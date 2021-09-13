不一樣的甜點！烘焙社會企業　中秋月餅熱賣預購滿單

▲樂芽提供身障者提供穩定工作機會及烘焙餐飲培力課程。

圖、文／好食好事基金會提供

受疫情影響，今年社福團體中秋月餅預購冷颼颼，好食好事加速器第一個烘焙社會企業學員「Tribake樂芽」，以好吃的公益甜點為創業目標，成功打響品牌，也為身障者創造就業機會，今年的中秋月餅上月中宣布開放預購，本月9日已達成滿單目標。

好食好事基金會為扶持食農新創業者，連續第四年推出加速器種子計畫，獲選團隊可獲為期4個月的免費業師輔導及外部資金鏈結機會。前3屆累計幫助25個新創團隊，今年從60個報名團隊脫穎而出的10學員，首次出現烘焙社會企業。

▲陳怡帆發現好的理念必須有自家品牌支撐，才能找到合作對象。

Tribake樂芽的創辦人陳怡帆說，她就讀台灣大學工商管理學系三年級時，開始在社會企業實習，一開始只是因為好奇，後來在社福機構陪伴身心障礙者的過程中，體會到既開心又單純的日子，因此決定以此為主題參加創業競賽，期盼為身障者打造友善就業環境。

這個提案獲成功後，陳怡帆延續熱情，在2017年創立樂芽。結果拿著產品到處尋求合作，卻一次次被拒絕，這讓她發現，好的理念，也必須有自家品牌支撐，才能獲合作機會。觀察到公益協助存有販賣愛心、同情的迷思後，她決定創造好看又好吃的甜點，讓社會在做公益的同時，也能體會到身障者的專業。

於是她開始優化自家產品，每一項產品都經歷無數次的研發測試，包裝背後的成分說明，也都是消費者看得懂的成分，為的就是讓更多消費族群可以吃得安心健康。

▲樂芽中秋禮盒熱賣現已滿單。

闖出名堂後，樂芽遇見願意長期支持與提供協助的合作夥伴──台北市康復之友協會，這讓陳怡帆最初想協助身障者就業的理念可以成真。透過台北市康復之友協會的媒合介紹，樂芽針對招募進來的身障員工先進行職業評估，從喜歡的領域、工作時長、觀察其擅長的工作，讓每個人可以找到最適合自己的位置。

對於獲選進入好食好事加速器，陳怡帆說，期待在業師指導及專業的課程培訓下，可加速提升樂芽的品牌能見度，並且將樂芽的發展模式調整得更有系統、更穩定。好食好事基金會執行長陳茂嘉指出，基金會捐助人代表魏應充先生長期關注食農發展與公益議題，能有機會為樂芽這樣的社會企業助一臂之力，相當有意義。