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掌握Z世代飲食商機　「雲端廚房」加速器期中報告摘冠

▲▼ 掌握Z世代飲食商機　「雲端廚房」加速器期中報告摘冠 。（圖／品牌提供）

▲好食好事加速器近日舉辦期中簡報競賽，驗收第一階段學習成果，好食好事第四屆加速器團隊及業師群踴躍參與。

圖、文／好食好事基金會提供

「宅經濟」與「網紅經濟」崛起，Z世代（90-00後）已逐漸成為消費主力，無論是足不出戶的「享受式生活」，或是跟隨KOL、KOC（關鍵意見領袖與消費者）的生活風格，都將牽動未來消費市場與商業行為。好食好事基金會正在辦理第4屆加速器種子計畫，扶植食農新創產業，餐飲平台「3 SQUARE」在期中成果簡報競賽中，以優秀的商業模式和中長期計畫，獲得第1名及獎金3萬元。

在Z世代飲食商機下，foodpanda台灣區前執行長周禎洋今年創辦餐飲平台「3 SQUARE」，以「數位美食廣場」加上「雲端廚房」概念，集結20個餐飲品牌與一站式接單，讓消費者透過外送App便可點齊各種品項美食。3 SQUARE不僅獲選進入好食好事加速器種子計畫，近日又在期中成果簡報競賽奪冠，展現高度發展潛力。

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▲▼ 掌握Z世代飲食商機　「雲端廚房」加速器期中報告摘冠 。（圖／品牌提供）

▲以「數位美食廣場」加「雲端廚房」為概念的「3 SQUARE」，藉著優秀商業模式和中長期計畫，獲得第1名及獎金3萬元。

周禎洋表示，3 SQUARE的下一步將逐步擴點至台灣中南部及大東南亞地區市場，並期盼未來容納500個以上餐飲品牌。

今年入選好食好事加速器種子計畫的食農新創企業，從5月底開始接受為期4個月的輔導課程，基金會近日舉辦期中成果簡報競賽，驗收第一階段學習成果。除了3 SQUARE獲第1名外，以「蔬食健美餐」為主力產品的「RicoRico」獲得第2名及「業師團大獎」，堪稱業師們也想投資的新創企業，生產銷售「蒲草吸管」的「玩艸植造」則獲第3名。

RicoRico以植物理念為核心，設計高纖、低醣、高蛋白特色的即時餐食產品。標榜讓葷食族群也會愛上的健美潮餐，並搭建與KOC合作的商業平台，將社群影響力轉化為購買力，如今客群已突破茹素族群限制，高達65％顧客為平日葷食族群。

▲▼ 掌握Z世代飲食商機　「雲端廚房」加速器期中報告摘冠 。（圖／品牌提供）

▲以「蔬食健美餐」為主力產品的「RicoRico」獲得第2名及「業師團大獎」，堪稱好食好事業師們也想投資的新創企業。

競賽評審也回饋意見給參賽的10組學員，AVA天使投資平台方俊傑創辦人鼓勵新創企業應多從顧客立場思考。放下自己的產品，回頭思考顧客的「痛點」是什麼？消費過程中，會如何找到自己的產品？為何會購買自己的產品？ 換個角度思考，感受就會不一樣。

好食好事加速器今年已邁入第4屆，經過第1階段的課程與業師輔導，許多團隊開始調整與測試商業模式或產品定位。無論是食農科技、生技團隊，或是創新飲食、社會永續的食農團隊，都有讓人眼睛為之一亮的進步；執行長陳茂嘉表示，好食好事基金會捐助人代表魏應充先生很關切加速器團隊的發展狀況，得知現階段的初步成果，非常期待10家食農新創企業加速後，能為台灣食農產業注入創新活水。

►用香味讓回頭率破表

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