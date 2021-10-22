「地鼠集團」攻佔台糖土地　挖洞→倒垃圾→填土...瞎搞1年了

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警方、環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，查獲台糖新市區土地遭非法掩埋廢棄物。（圖／林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官劉修言19日晚上9時，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，查獲6部曳引車載運大量廢塑膠混合物等廢棄物，至台糖公司台南市新市區之土地掩埋，當場逮捕6名貨車司機，1名把風引導人員，1名現場挖洞掩埋廢棄物之挖土機司機，扣押6部大貨車及1部挖土機。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，劉修言檢察官接獲台南市環保局通報，指稱新市區台糖公司所有之土地，遭非法廢棄物清除處理集團，未經許可任意佔用並掩埋廢棄物，因該集團成員棄置廢棄物之時間並不固定，經檢察官指揮台南市警環單位人員，經過長時間徹夜跟監守候，終於在19日晚上9時一舉當場查獲。

經查，該犯罪集團是以蔡姓男子為首，負責聯繫載運廢棄物之曳引車前往該處，被告蔡男每車次可收取新台幣15000或22000元不等之代價，再由俗稱「小蜜蜂」之被告陳男於該處引導貨車進入並把風，被告嚴男負責駕駛挖土機將廢棄物掩埋，該集團於當地非法掩埋廢棄物之時間已逾1年，行事謹慎，每次於貨車離去之後均會在現場進行打掃整理工作，讓外界人士不致起疑，被告蔡男於檢警環查緝行動當晚見大批警力來到，立即逃離現場，直到於翌日才主動至台南地檢署報到。

劉修言檢察官訊問後，認被告蔡男、嚴男及陳男均涉犯違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，當場查獲的司機6人，其中4人分別以10萬、2萬、2萬及2萬具保後釋回，另2名司機均釋回。劉修言檢察官將持續調查該集團所掩埋之廢棄物總量，並循線追查廢棄物來源及有無其他土地遭不法棄置。