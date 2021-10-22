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「地鼠集團」攻佔台糖土地　挖洞→倒垃圾→填土...瞎搞1年了

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，聯手查獲台糖公司位於台南市新市區之土地遭犯罪集團非法掩埋廢棄物案。

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警方、環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，查獲台糖新市區土地遭非法掩埋廢棄物。（圖／林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官劉修言19日晚上9時，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，查獲6部曳引車載運大量廢塑膠混合物等廢棄物，至台糖公司台南市新市區之土地掩埋，當場逮捕6名貨車司機，1名把風引導人員，1名現場挖洞掩埋廢棄物之挖土機司機，扣押6部大貨車及1部挖土機。

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，聯手查獲台糖公司位於台南市新市區之土地遭犯罪集團非法掩埋廢棄物案。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，劉修言檢察官接獲台南市環保局通報，指稱新市區台糖公司所有之土地，遭非法廢棄物清除處理集團，未經許可任意佔用並掩埋廢棄物，因該集團成員棄置廢棄物之時間並不固定，經檢察官指揮台南市警環單位人員，經過長時間徹夜跟監守候，終於在19日晚上9時一舉當場查獲。

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，聯手查獲台糖公司位於台南市新市區之土地遭犯罪集團非法掩埋廢棄物案。

經查，該犯罪集團是以蔡姓男子為首，負責聯繫載運廢棄物之曳引車前往該處，被告蔡男每車次可收取新台幣15000或22000元不等之代價，再由俗稱「小蜜蜂」之被告陳男於該處引導貨車進入並把風，被告嚴男負責駕駛挖土機將廢棄物掩埋，該集團於當地非法掩埋廢棄物之時間已逾1年，行事謹慎，每次於貨車離去之後均會在現場進行打掃整理工作，讓外界人士不致起疑，被告蔡男於檢警環查緝行動當晚見大批警力來到，立即逃離現場，直到於翌日才主動至台南地檢署報到。

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，聯手查獲台糖公司位於台南市新市區之土地遭犯罪集團非法掩埋廢棄物案。

劉修言檢察官訊問後，認被告蔡男、嚴男及陳男均涉犯違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，當場查獲的司機6人，其中4人分別以10萬、2萬、2萬及2萬具保後釋回，另2名司機均釋回。劉修言檢察官將持續調查該集團所掩埋之廢棄物總量，並循線追查廢棄物來源及有無其他土地遭不法棄置。

▲台南地檢署檢察官劉修言，指揮台南市警第一、善化分局，環保署南區督察大隊、台南市環保局等單位，聯手查獲台糖公司位於台南市新市區之土地遭犯罪集團非法掩埋廢棄物案。

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