世界美容醫學大會亞洲年會　王正坤醫師演講避免肉毒桿菌素副作用

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫美集團總裁王正坤醫師，11日受邀在肉毒桿菌素研討會上發表演講如何避免肉毒桿菌素的副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021世界美容醫學大會IMCAS亞洲年會由台灣爭取到亞洲主辦權，因台灣新冠病毒疫情升溫，在三級管制之下，改採視訊會議舉行，7月10日到11日晚上，在法國巴黎使用網路視訊串聯台灣、法國與上海同濟大學附屬同濟醫院，讓全世界數千位醫師透過視訊會議方式參加這個醫學美容盛會。

2021世界美容醫學大會內容包含雷射、脈衝光、音波拉皮、醫美儀器、人體解剖學、肉毒桿菌素注射、玻尿酸注射、美容手術等。台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫美集團總裁王正坤醫師，11日受邀在肉毒桿菌素研討會上發表演講如何避免肉毒桿菌素的副作用。

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王正坤醫師表示，肉毒桿菌素的作用原理是麻痺肌肉，進而減少動態皺紋。最常注射在額頭紋、皺眉紋、魚尾紋、咀嚼肌、降口角肌、頦肌與頸闊肌。而副作用常常發生於打錯肌肉或藥物滲透到目標以外的其他肌肉。常常登上媒體的副作用包含眼皮下垂、眉毛下垂、眉毛上揚、口角下垂或臉歪嘴斜。在上臉部，最容易造成眉毛與眼皮副作用的地方是注射在額頭與眉心，而不是注射在魚尾紋。注射在額頭與眉心，常導致眉型與眼皮改變、眼皮下垂、眉毛下垂、眉毛變得太低或相反地變得太高。當眉毛翹起來時，稱為兇眉、公雞眉、史巴克眉、梅菲斯特眉或吸血鬼眉，也就是壞人的眉型。

王正坤醫師表示，正確的額頭注射位置必須距離眉毛2公分以上。如果注射位置太接近眉毛會造成眉毛下垂，俗稱壓眉。而眼皮下垂的副作用，是因為提上眼瞼肌被麻痺了，常見有2個原因，第1個原因是注射眉心的皺眉肌時，注射針頭或肉毒藥水不慎穿過眼眶隔膜，導致藥水滲透進入提上眼瞼肌，麻痺了提上眼瞼肌，而造成眼皮下垂。第2個原因是注射眼眶骨上方時，不慎把肉毒藥水注射進入頭骨的眶上孔，造成肉毒藥水從眶上孔流入整個眼眶，麻痺眼眶內的提上眼瞼肌與其他許多眼球運動肌肉，導致眼皮下垂與眼球歪斜。所以醫師必須小心避免上述2種情形發生。預防眼皮下垂的方法是，避免注射肉毒素在眉毛的中央位置或眉毛下方。還好肉毒桿菌素的副作用都會隨著時間消失，因為肉毒桿菌素的藥效只有3個月至6個月，等藥效退了，副作用就消失了。

翹眉就是眉毛尾端翹起來的副作用，是因為注射肉毒藥水的位置沒有注射到額頭外側，也就是注射位置太少。如果只集中注射在額頭內側，而沒有注射外側，就會導致外側眉毛翹高。正確注射方法是要同時注射肉毒素在額頭內側與外側，才可以避免外側眉尾翹起來，但是患者卻常常誤以為注射太多藥水會翹，因而拒絕注射額頭外側，結果是讓外側眉毛翹更高。王正坤醫師直接用案例向外國醫師展示如何治療翹眉副作用，解救翹眉的方法，就是在外側眉尾翹起來的上方2公分處，追加注射肉毒桿菌素，就可以讓翹起來的眉尾降下來，恢復正常眉型。

王正坤醫師指出，醫學美容已經成為全世界的顯學，預防與治療醫美副作用是很重要的課題，受到國內外醫師高度重視，此次多位台灣醫師登上2021世界美容醫學大會IMCAS亞洲年會演講，站上世界舞台，充分展現台灣醫學的軟實力與硬實力，在疫情期間持續發光發熱，幫台灣爭光。

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