中華醫大聘王正坤醫師擔任講座教授　分享向上提升的人生規劃激勵師生

▲中華醫事科技大學聘請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師擔任講座教授，於21日頒發聘書，並邀請王正坤醫師向師生演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學聘請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師擔任講座教授，於21日頒發聘書，並邀請王正坤醫師向師生演說「向上提升的人生規劃」，王正坤肯定全校老師對於學生無微不至的照顧，並激勵學生奮發向上，追逐夢想，找到自己最有興趣的學習領域，訓練自己核心能力，擁有一技之長，度過快樂的人生。

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大學築夢是很多年輕學子嚮往的校園生活。中華醫事科技大學為了充實教學內容，特別聘請曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長的王正坤醫師，擔任醫學美容講座教授，運用王正坤醫師在美容醫學的學術論文、醫學知識、醫學技術、創辦藝群醫學美容集團的實務經驗，來傳授向上提升的人生規劃。王正坤醫師以自己的人生為例，說明個人人生、企業經營、老師教學、學生學習與管理大學校務都有相同的道理，都需要永續經營，終身學習，向上提升。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團總裁，也是皮膚科專科醫師與企管博士，屬於台灣醫學美容的先驅。在長榮大學經營管理博士班開課，授課品牌管理與供應鏈管理。在成功大學開課，指導醫學系學生學習美容醫學。於1997年撰寫雷射與除皺注射書籍，開設藝群皮膚科診所，創辦藝群醫美集團，目前在台灣有9家診所與1家Dr.藝群保養品公司，分佈在台北、台中、台南、高雄。王正坤醫師經由不斷的發表醫學論文、翻譯英文醫學教科書、出國演講、台灣教學等，使台灣的醫學美容技術與世界並駕齊驅，提高醫療品質。

王正坤提及自己大學畢業時，父親因為從政又從商，欠下2億元的負債，家裏房屋都被法院查封拍賣，整個家庭愁雲慘霧。20多歲的自己也在父親逼迫下，去銀行簽下債務，成為連帶保證人，自己要獨立面對1億元的負債。對於一個剛剛大學畢業的年輕人，負債1億元就像死亡一樣。所以王正坤離開台北，回到故鄉台南，埋首打拼。咬牙苦撐，學習醫學知識與技術，每月看診1萬名患者，每天睡3小時，花了10年，終於償還1億元負債，這當中的關鍵是王正坤醫師謹守醫師的核心價值，終身學習醫學知識，作育英才，努力不懈，向上提升，成為台灣醫美界的先行者，終於還清父親留下的1億元債務，重新展開美麗的人生。

王正坤醫師於演講中勉勵師生「機會是留給準備好的人」，中華醫事科技大學的師生都很認真，學生的夢想是學以致用、出路寬廣、自我實現。學生家長希望子女能有一技之長，並且望子成龍、望女成鳳。學校努力教學與增加學生的企業實務經驗，讓校友都有穩定工作與傑出表現。當機會來臨時，大家都可以自豪的說：「是的！我已經準備好了！」，這樣就有機會讓人生持續不斷的向上提升。