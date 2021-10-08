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長大博士班聘請藝群總裁王正坤醫師　授課品牌管理指導品牌價值鏈

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀前往長榮大學授課，教導經營管理博士班博士生，品牌共鳴與價值鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀前往長榮大學授課，教導經營管理博士班博士生，品牌共鳴與價值鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學在2022年 QS世界大學排名，進入全球1001名-1200名，長榮大學管理學院也於今年通過AACSB國際認證，躋身全球前6％卓越商管學院行列，長榮大學經營管理博士班為讓博士生能兼具理論與實務，特聘請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師授課品牌管理，指導品牌共鳴與價值鏈。

長榮大學博士班學生來源廣泛，有大學老師、產業界老闆、高階管理者、醫療界主管等等。王正坤醫師指導博士生從品牌規劃開始打造強勢品牌，依序是品牌定位模型、品牌共鳴金字塔模型及品牌價值鏈模型。企業首先啟動品牌辨識，由凸顯品牌的品類辨識與滿足顧客需求來達到品牌知曉（brand awareness），接著發展品牌意涵，強化品牌的功效與意象來達到強烈的品牌聯想，讓消費者產生對於品牌的正向回應，形成好的品牌態度，最後產生品牌共鳴（brand resonance），讓顧客對於品牌產生忠誠、心理依附、社群感覺與主動參與。品牌共鳴影響顧客的心智，然後產生市場績效，最終創造股東價值。上市公司的品牌價值在財務報表上面會呈現在股價、本益比與公司的整體市值等數據，也形成了一條品牌價值鏈。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀前往長榮大學授課，教導經營管理博士班博士生，品牌共鳴與價值鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤指出，博士班開設品牌管理課程，是因為品牌管理的重要性不言而喻。所有企業都需要建立強大的品牌，才能擁有品牌競爭力，讓消費者腦海中強烈記住這個品牌，企業才具有永續經營的能力。

王正坤醫師是現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團總裁，也是皮膚科專科醫師與企管博士。王正坤以藝群醫美集團的品牌打造過程為例來指導學生，藝群醫美集團旗下有9家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師於1997年創立藝群醫學美容集團，開辦藝群學院，勤於教學，每週指導醫師與員工閱讀醫學美容英文教科書與學術論文。藝群集團至今患者超過300萬人次，已經在Google搜尋上面累積超過6千萬筆資料，診所分布在台北、台中、台南與高雄。Dr.藝群保養品在寶雅POYA、康是美COSMED、屈臣氏Watsons等美妝通路，超過一千家門市銷售，成為醫美的強勢品牌。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀前往長榮大學授課，教導經營管理博士班博士生，品牌共鳴與價值鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師也以長榮大學為例，長榮大學打造品牌的過程是拾級而上，經過多年努力，開花結果。在今年的世界大學排名進入全球1001名-1200名，通過AACSB國際認證。早期長榮大學的品牌定位清晰，在凸顯品牌方面，把品牌箴言設定為南台灣最好的私立大學，然後集合各種資源往這個方向前進，打造優良教學與喜愛學習的環境，進行創新與實務之研究，融入社區，致力參與國際事務，招收外籍學生，與國際接軌，屢屢得獎。所有知名品牌都有類似的經驗，打造強勢品牌是一段長久的過程，一個偉大品牌的誕生，不是一場意外，而是一連串的規劃、努力與實踐。

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