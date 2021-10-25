混打預約系統修改中！莊人祥：第12輪爽約自動停一輪

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前表示接下來有混打規劃，發言人莊人祥今表示，目前針對混打做系統改變，未來有的話，要看看哪一輪開始可以開放。而針對預約部分，如果這輪預約沒去打，就會先停一輪，等到下一輪才可以再預約。

第12輪第二階段今10點開放預約，23歲以上民眾可預約第1劑BNT、7/16前已打第1劑莫德納的18歲以上民眾預約第2劑莫德納，截至下午1點，BNT完成預約者有53萬6948人，莫德納則有23萬7111人，總共超過77萬人預約完成。

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「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，今天開放第二階段民眾預約。

BNT施打時間為10/28~10/31，莫德納施打時間為10/28~11/3。根據統計，目前BNT累計53萬6948人，莫德納則有23萬7111人，總共有77萬4059人完成預約。

針對外界關注的混打計畫，莊人祥表示，目前還在做系統改變，打第一劑AZ，符合資格都能填選項。另外，有關第12輪AZ沒預約，預約系統沒辦法判斷是這期沒去打或是失約，所以這期如果預約沒去打，就是會先停一期，下一期才會有辦法再預約。