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孟晚舟「回華為上班」18秒片瘋傳：員工歡呼迎接　曝光時間有內涵

記者鄭思楠／綜合報導

在上月乘坐中國政府包機從加拿大返回深圳後，華為創辦人任正非之女孟晚舟，於近日正式回到華為上班。一段由華為員工拍攝的影片顯示，華為深圳坂田園區大批員工在孟晚舟走進公司時，夾道不斷歡呼，並獻花、合影留念等。據悉，該段影片曝光的時間（10月25日），恰好也是任正非的生日。

據《第一財經》引述華為內部員工表示，影片拍攝地點是華為深圳坂田園區B1區。當時，身穿黑色套裝的孟晚舟，雙手揮舞走近公司，在場的華為員工不斷歡呼。

2018年12月，孟晚舟因被美國政府指控詐欺罪及通緝，在加拿大轉機時，被加拿大警方以美加雙方司法互助要求逮捕。2019年1月，美國要求引渡孟晚舟，並以23項罪名起訴華為。

▲▼孟晚舟正式回華為上班。（圖／翻攝自影片）

▲孟晚舟正式回華為上班。（圖／翻攝自影片）

2021年9月25日北京時間凌晨，美司法部與孟晚舟達成延期起訴協議，加拿大宣布釋放孟晚舟，她搭乘中國政府包機回到深圳。按照中國防疫要求，孟晚舟已在10月16日完成為期21天的隔離。

華為官網管理層信息顯示，孟晚舟任華為副董事長、CFO，她畢業於華中理工大學，1993年加入華為，歷任公司國際會計部總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。

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