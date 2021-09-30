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孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲孟晚舟一身紅裙下飛機。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

華為前財務長孟晚舟24日獲釋，隨即搭上包機返回深圳。北京時間9月25日晚，孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場，飛機艙門打開，出現在大家視野中的她，著一身紅裙、胸前佩戴五星旗徽章，走下飛機舷梯。除了事件本身，她的穿著搭配立即登上微博熱搜。

當晚，孟晚舟身著的這身紅色長袖連衣裙分外應景，腰間是帶有設計感的不規則褶皺，裙擺做成了交疊的花苞形。隨後，大陸官媒《鳳凰網》還發了一篇服飾整理文，盛讚她的穿著「盡顯她的優雅知性」、「腳鐐關不住她的時尚品味」。

▲▼華為財務長孟晚舟。（圖／路透社）

▲華為離開加拿大前穿的一身黑白波點中袖連衣裙。（圖／路透社）

孟晚舟2018年12月在溫哥華機場被加拿大警方逮捕，近兩周才獲准保釋，並開始配戴電子腳鐐接受監控。此後的2年多來，孟晚舟多次出庭，左腳踝上都配戴著電子腳鐐。除此之外，1000多天來，孟晚舟每次出現在公眾的服飾穿著，一直令大陸網友們津津樂道，成為新聞的另一個焦點。

孟晚舟離開加拿大前，在法庭外發表演講時穿的一身黑白波點中袖連衣裙則來自CELINE。在她回國下機時，特地換上CAROLINA HERRERA紅色洋裝，強調「中國紅」來應景。

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲孟晚舟下飛機收到的手捧花也同樣矚目。（圖／路透社）

除了紅色長裙，孟晚舟下飛機收到的手捧花也同樣矚目。這束玫瑰花來自品牌ROSEONLY ，玫瑰花由孟晚舟丈夫劉曉棕送上，孟晚舟發言結束後，丈夫還踮腳揮舞雙手大喊「我愛妳」！據悉，藝人劉詩詩嫁給吳奇隆，也捧過同一品牌的玫瑰捧花。

▲▼孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟晚舟衣著品味引發陸媒關注。（圖／達志影像／美聯社）

此外，回顧孟晚舟每次亮相公眾視野時的穿搭，都會掀起一波時尚熱議話題。她在過去3年陸續穿過CHANEL、Miu Miu、Max Mara、Roland Mouret、Ralph & Russo、Gucci等。

除了衣品，孟晚舟的鞋子也都是大牌出品，包括「千頌伊同款」的Jimmy Choo水晶高跟鞋，還有Manolo Blahnik經典的方扣鞋等大牌。

▲華為財務長孟晚舟赴法院參與引渡案聽證會。（圖／路透）

▲華為財務長孟晚舟著裝得體。（圖／路透）

在包包搭配上，有兩只包包她多次使用，一個是愛馬仕（HERMÈS）的Lindy，一個是Fendi的peekaboo x tote。此外，她還背著一款寶藍色香奈兒Flap Bag亮相，也引起網友搶購潮。

▲▼孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟晚舟曾重複背兩個包。（圖／達志影像／美聯社）

對此，大陸網友一面倒盛讚，「終於有人寫她的著裝！每一次她出現在鏡頭面前都是端莊得體時尚大氣的形象，一副身陷囹圄但從容優雅不卑不亢的精氣神，這才是大家風範」、「我覺得她的高跟鞋都好漂亮啊，她真的好優雅從容」、「她風光不是因為穿的牌子是高奢，而是她的由內散發的氣質」。

不過，也有網友認為，「衣服鞋子包包全都是高奢大牌，能不風光嗎？不是普通人穿的起的，普通人只能羨慕人家投胎技術好，贏在起點的有錢成功女性罷了」。

▼孟晚舟多次出庭，左腳踝上都配戴著電子腳鐐。（圖／路透社）

▲▼孟晚舟電子腳鐐,左腳踝,瘀傷。（圖／路透社）

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