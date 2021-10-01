　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

任正非要找全球優秀人才　BBC前高管艾倫宣布加入華為任執行主編

▲BBC前高管加文·艾倫（Gavin Allen）宣布加入華為出任執行主編。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲BBC前高管加文·艾倫（Gavin Allen）宣布加入華為出任執行主編。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

華為創辦人任正非9月底公開宣示，要專門找高鼻子（全球優秀人才）加入華為的大家庭。繼法國數學家洛朗‧拉福格（Laurent Lafforgue ）後，BBC（英國廣播公司）前高管加文·艾倫（Gavin Allen）也在其個人社群上宣布已入職華為，同時，他也公布站在華為公司門口的自拍照。

▲BBC前高管加文·艾倫（Gavin Allen）宣布加入華為出任執行主編。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，艾倫的領英（LinkedIn）簡歷顯示，他自2004年起加入BBC至2021年9月離職，共有17年的工作經歷。在這期間，艾倫擔任過多檔BBC新聞節目的負責人，碩士畢業於劍橋大學歷史系的艾倫於2020年完成了哈佛大學甘迺迪學院的學業。

據了解，艾倫將出任華為執行主編的職位，他在領英上表示，作為一家世界級的信息技術公司的一員，我感到非常自豪，華為是真正重視合作和創新的公司，這是一種永遠的創造力，「現在我沒有藉口不提高自己的普通話程度了。」

▲法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗‧拉福格 （Laurent Lafforgue）加入華為。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗‧拉福格 （Laurent Lafforgue）加入華為。（圖／翻攝每日經濟新聞）

艾倫宣布加入華為前，法國高級科學研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques，IHES）在官網上宣布，法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗‧拉福格 （Laurent Lafforgue） 正式加入華為技術法國公司。

值得注意的是，菲爾茲獎是全球數學領域的最高獎項之一，尤其在諾貝爾獎未設置數學獎項的前提下，菲爾茲獎被譽為「數學界的諾貝爾獎」。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
快訊／只有3秒！　飯店倒塌瞬間影片曝光
空拍畫面曝！花蓮漫波飯店「整棟橫躺路中」　多輛車遭壓爛
沐浴乳、洗碗精「加水繼續用」超可怕　一堆人都做過
女大生全裸野外露出！　網一看地點嚇：在中和
快訊／飯店拆一半突整棟倒塌！　現場傷亡不明
1323輛重機首日朝聖蘇花改　警開56罰單「這違規最多」
快訊／午後雷雨區擴大！　6縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

任正非要找全球優秀人才　BBC前高管艾倫宣布加入華為任執行主編

杜拜世博會中國館開館　習近平倡議「一同構建人類命共同體」

女子鬧區遭歹徒架刀劫持　員警趁遞水之際「飛踢」救援成功

陸公民記者陳秋實消失1年突現身徐曉冬直播　將辦跨年慈善博擊賽

高個男一挑三上演地鐵拳擊賽　勾拳鎖喉瞪眼怒嗆「罵你怎麼著！」

陸三寶駕駛「把油門當煞車」衝撞路人　人肉保齡球驚悚畫面曝光

陸10月新規上路：住房租賃企業獲增值、房產減稅大禮包

談台海「一中原則」　李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

陸「限電」影響供貨　iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

任正非要找全球優秀人才　BBC前高管艾倫宣布加入華為任執行主編

杜拜世博會中國館開館　習近平倡議「一同構建人類命共同體」

女子鬧區遭歹徒架刀劫持　員警趁遞水之際「飛踢」救援成功

陸公民記者陳秋實消失1年突現身徐曉冬直播　將辦跨年慈善博擊賽

高個男一挑三上演地鐵拳擊賽　勾拳鎖喉瞪眼怒嗆「罵你怎麼著！」

陸三寶駕駛「把油門當煞車」衝撞路人　人肉保齡球驚悚畫面曝光

陸10月新規上路：住房租賃企業獲增值、房產減稅大禮包

談台海「一中原則」　李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

陸「限電」影響供貨　iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

破窗救1歲男嬰畫面曝！反鎖車內狂哭爸媽急　警猛敲30秒解危

四人同行一人免費！蒙古紅火鍋桃園店、中壢店限定優惠

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

新竹市買爆最大獎休旅車開箱　3大加碼方案一次看

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲事件始末」　忍12年泣訴：妳為什麼要用偷的

中職二軍／陽耀勳猛打、林子崴優質先發　樂天擊敗統一

iPad mini 6「果凍效應」原因曝光！　拆解報告出爐

柯爾成美國男籃新主帥最大熱門　勇士教頭：我當然有興趣

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

大陸熱門新聞

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

陸公民記者陳秋實消失1年突現身徐曉冬直播 將辦跨年慈善博擊賽

洩密給美　公安副部長孫力軍雙開

叫外賣狂吃12次　24歲男牛奶血

窮男定居公廁娶妻生子！一家三口住了5年

中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線

陸「限電」影響供貨 iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

李子柒消失2個多月首發聲！自爆停更原因

車用晶片缺爆！陸車商「原價搶收中古車」

高個男一挑三上演地鐵拳擊賽 勾拳鎖喉瞪眼怒嗆「罵你怎麼著！」

康師傅高層稱「天助我也，來場疫情」　下場曝

談台海「堅持一中原則」

更多熱門

相關新聞

任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所

任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所

華為內部社區「心聲社區」28日刊出華為創辦人、CEO任正非8月12日一場演講的內容。任正非表示，海外研究所應同國內研究所一樣，與業務部門一起承擔起為公司發現人才、吸引人才的責任和使命，「我們華為要把北美研究所轉成一個人才招聘所，去看看論文，去找找人才，喝喝咖啡。」

布局2035全面建成社會主義強國 習近平：加快建設世界人才中心

布局2035全面建成社會主義強國 習近平：加快建設世界人才中心

孟晚舟對美加「沒有利用價值」吳子嘉：華為已消滅了

孟晚舟對美加「沒有利用價值」吳子嘉：華為已消滅了

美籍姊弟困中國3年多終返國

美籍姊弟困中國3年多終返國

CNN：孟晚舟高調返國成北京宣傳手段

CNN：孟晚舟高調返國成北京宣傳手段

關鍵字：

BBC華為任正非科技人才

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面