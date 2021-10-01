任正非要找全球優秀人才　BBC前高管艾倫宣布加入華為任執行主編

▲BBC前高管加文·艾倫（Gavin Allen）宣布加入華為出任執行主編。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

華為創辦人任正非9月底公開宣示，要專門找高鼻子（全球優秀人才）加入華為的大家庭。繼法國數學家洛朗‧拉福格（Laurent Lafforgue ）後，BBC（英國廣播公司）前高管加文·艾倫（Gavin Allen）也在其個人社群上宣布已入職華為，同時，他也公布站在華為公司門口的自拍照。

《每日經濟新聞》報導，艾倫的領英（LinkedIn）簡歷顯示，他自2004年起加入BBC至2021年9月離職，共有17年的工作經歷。在這期間，艾倫擔任過多檔BBC新聞節目的負責人，碩士畢業於劍橋大學歷史系的艾倫於2020年完成了哈佛大學甘迺迪學院的學業。

據了解，艾倫將出任華為執行主編的職位，他在領英上表示，作為一家世界級的信息技術公司的一員，我感到非常自豪，華為是真正重視合作和創新的公司，這是一種永遠的創造力，「現在我沒有藉口不提高自己的普通話程度了。」

▲法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗‧拉福格 （Laurent Lafforgue）加入華為。（圖／翻攝每日經濟新聞）

艾倫宣布加入華為前，法國高級科學研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques，IHES）在官網上宣布，法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗‧拉福格 （Laurent Lafforgue） 正式加入華為技術法國公司。

值得注意的是，菲爾茲獎是全球數學領域的最高獎項之一，尤其在諾貝爾獎未設置數學獎項的前提下，菲爾茲獎被譽為「數學界的諾貝爾獎」。