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陳亭妃不捨陳柏惟淪惡鬥犧牲品　「看到他就想到2008年的自己」

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭罷免，民進黨立委陳亭妃25日表示，看到陳柏惟就想到2008年的自己，「我們當時其實都是在困難的時候，在地方派系有所糾結，然後一步一腳印走出來的」，陳柏惟變成政治惡鬥下的犧牲品，她認為非常不值，而且也覺得非常不捨。

台中市第二選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進也失去在立法院唯一的立委席次。

陳亭妃25日受訪時表示，看到陳柏惟就想到2008年的自己，「我們當時候其實都是在困難的時候，在地方派系有所糾結，然後一步一腳印走出來的」，陳柏惟變成政治惡鬥下的犧牲品，民進黨認為非常不值，而且也感到非常不捨。

陳亭妃說，未來如何避免這些仇恨性的報復，甚至把罷免當成工具，她覺得應該要好好討論，這幾天也不斷地在電話、服務處接到相關的訊息，希望能夠去除這些仇恨、報復式的罷免。

不過，陳亭妃也坦言，現階段大家有很多不同的意見，民進黨中央如果接接到這些意見，也應該要好好思考，到底是不是哪個環節被誤會了，或是哪個環節真的沒有做到位，因為從地方到中央好像都有一些類似的聲音。

談及選罷法的修法，陳亭妃則認為，現在直接談修法「好像太早了」，選罷法應該要有更多的配套，而不是變成報復跟仇恨的工具，「我覺得這是非常不公平的」，而當時之所以會把罷免門檻降低，最主要是因為有很多民意代表「當選之後就不做事」，選民都對他束手無策。

陳亭妃強調，罷免是讓選民可以用選票，制裁不認真、不用心的民意代表，沒有想到現在已經變成政黨惡鬥，她認為應該先思考如何把這些配套建構完成，這才是現在比較重要的事情。

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