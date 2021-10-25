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刪Q後補選誰該上？　周玉蔻力推這醫師：勝算如何？

▲▼蔡英文辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳召開「善後屢出歧視惡言 心存善念才有善政」記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲前民進黨立委林靜儀。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。依照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。各黨都開始點名補選人選，資深媒體人周玉蔻也表示，「基進黨與民進黨共推林靜儀，勝算如何？」

明年中二選區補選選情詭譎，刪Q行動的重要推手、國民黨中二選區前立委顏寬恒，被視為替國民黨奪回中二選區立委席次理所當然人選。而民進黨則可能推出現任議員陳世凱，陳最近因力挺陳柏惟頻頻躍上新聞版面，被視為參與明年補選的有力人選。但陳世凱則表示，應協助台灣基進奪回立委席次。

本屆大烏龍區新科市議員張家銨，據傳也是培育代表民進黨參選該區立委的人選之一。

基進黨部份，陳柏惟團隊執行長林雨蓁、台灣基進新聞部主任張博洋也是參與補選的可能人選，陳柏惟今也表示，希望基進黨能派人參與補選。

對於中二選區補選，周玉蔻也在臉書發文提問，若基進黨與民進黨共推前民進黨立委林靜儀，勝算如何？貼文一出，網友紛紛留言回應，「林靜儀口才不錯又是醫生可以復仇」、「好棋！」「林醫師有絕對的爆發力！」、「可以一搏」、「支持！清新與邪惡對決。」、「林靜儀口條超讚的！」

但也有不少網友持反對意見，留言表示，「林醫師適合去都會區，那裡適合草根性的」、「我覺得洪慈庸更適合，她有兩次跟派系交手的紀錄」、「黃國書那個席次，也要有強將守住」、「以台中來說洪慈庸好像會是更適合的人選」、「陳世凱應該是不二人選！」、「那個地區要靠地方經營，空戰強的去也沒用」

對於被點名，林靜儀則回應，雖然很意外的擁有網路聲量，但是希望大家更關注與肯定本黨在艱難地方紮根努力許久的夥伴們。他／她們值得更多支持與看見。

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